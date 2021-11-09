رأس المال السوقي للعملات المشفرة يتخطى 3 تريليونات دولار للمرة الأولى

ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى أكثر من 3 تريليونات دولار، وهو ما يشير إلى زيادة بنحو 4 أضعاف منذ بداية العام الجاري، حيث تتزايد الإثارة حول إمكانيات التمويل اللامركزي والرموز غير القابلة للاستبدال، فيما تواصل العملات المثيرة لاهتمامات الأفراد والتي صدرت في الأساس للسخرية من بيتكوين مثل دوجكوين، وشيبا إينو، في جذب الانتباه.

من جانبها، قالت المؤسسة والشريك الإداري لشركة Fairlead Strategies، كاتي ستوكتون، في ملاحظة: "يبدو أن بيتكوين تواصل الارتفاع أعلى نمط "العلم الصعودي"، ومن المرجح أن تؤكد إيثريوم اختراقاً طويل الأجل عند الإغلاق فوق المقاومة يوم الجمعة".

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واعتباراً من الساعة 4:15 صباحاً في نيويورك، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة 3 تريليون دولار، وفقاً لتسعير CoinGecko. حيث سجلت العملات السبعة الكبار ارتفاعات جماعية خلال الأسبوع الماضي.

وتأثرت أسهم بورصات العملات المشفرة، مثل ماراثون ديجيتال، وريوت بلوكتشاين، واللتين ارتفعتا بأكثر من 10%، كما صعدت أسهم كوينباس – أكبر بورصة أميركية للعملات المشفرة- بنسبة 3.6%، قبل يوم من الإعلان عن نتائج الربع الثالث.