.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

سجن محتال 30 عاماً.. خدع الملياردير وارن بافيت في 340 مليون دولار

  • الخط
560x-1
جيف كاربوف البالغ من العمر 50 عاما
ثروات

سجن محتال 30 عاماً.. خدع الملياردير وارن بافيت في 340 مليون دولار

المحكمة استردت 120 مليون دولار من مبيعات الأصول.. وزوجته تنتظر مصيرها

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

حُكم على الشريك في شركة الطاقة الشمسية الأميركية DC solar، جيف كاربوف، بالسجن لمدة 30 عاماً لإدارة مخطط احتيال بقيمة مليار دولار، والذي اجتذب مستثمرين من الأسماء الكبيرة، من بينهم الملياردير، وارن بافيت.

وقامت شركة DC Solar، ببناء مولدات طاقة شمسية متنقلة للأحداث الرياضية والمهرجانات الموسيقية. وضخمت بشكل خادع عدد المولدات التي أنتجتها، في عرضها أمام المستثمرين.

وأعقب ذلك، تدفق الأموال من خلال صفقات معقدة تعرف باسم صناديق الأسهم الضريبية. حيث استثمرت شركة بيركشاير هاثاواي، التابعة للملياردير وارن بافيت، 340 مليون دولار. ومن بين الداعمين الآخرين شركة Progressive Corp وEast West Bancorp وValley National Bancorp وSherwin-Williams.

 شل تعتزم استثمار 1.5 مليار دولار للتنقيب عن النفط والغاز في إفريقيا طاقة النفط  شل تعتزم استثمار 1.5 مليار دولار للتنقيب عن النفط والغاز في إفريقيا

فيما كشفت السلطات، أن شركة DC Solar صنعت واستأجرت جزءاً صغيراً فقط من حوالي 17000 وحدة متنقلة زعمت أنها قيد الاستخدام. وبدلاً من ذلك، استخدمت الشركة أموالاً من مستثمرين جدد لسداد مستحقات المستثمرون القدامى، وفقاً لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الأميركي في سكرامنتو.

وقال القائم بأعمال المدعي العام الأميركي، فيليب تالبرت في بيان: "جيف كاربوف دبر أكبر مخطط احتيال جنائي في تاريخ المنطقة الشرقية من كاليفورنيا".

وأقر كاربوف، البالغ من العمر 50 عاما، بالذنب العام الماضي بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الهاتف وغسيل الأموال، وفقا لسجلات المحكمة.

وفي الوقت نفسه، اعترفت زوجته بوليت كاربوف بغسيل الأموال والتآمر. ومن المقرر أن يتم الحكم عليها الأسبوع المقبل. كما أقر خمسة آخرون على صلة بالشركة بالذنب فيما يتعلق بالقضية.

من جانبه، قال محامي كاربوف، مالكولم سيغال: "يأسف كاربوف بصدق لفشله في إغلاق شركته عندما أصبح من الواضح أن هناك سوق إيجار غير كافٍ لمولدات الطاقة الشمسية المتنقلة التي يصنعها".

واستردت الحكومة نحو 120 مليون دولار من الأصول المفقودة التي تعتزم إعادتها إلى المستثمرين، بحسب بيان النيابة.

وطُلب من كاربوف أن يتخلى عن العديد من أصوله بما في ذلك مجموعته من السيارات الفاخرة. وقال مكتب المدعي العام الأميركي إن مزاد السيارات جلب 8.233 مليون دولار.

واستخدم Carpoffs بعض الأموال التي جنوها من مخطط الاحتيال لشراء فريق بيسبول. كما قام بشراء عقارات فاخرة في كاليفورنيا ونيفادا ومنطقة البحر الكاريبي والمكسيك. كما اشترك في خدمة الطائرات الخاصة؛ وشراء جناح في ملعب كرة قدم للمحترفين؛ فضلاً عن مجموعة من المجوهرات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
اتهامات وفضائح.. طليقة مصطفى فهمي اتهامات وفضائح.. طليقة مصطفى فهمي "أخد مهري وكل ملابسي"
فيديو طريف لعامل نظافة عراقي.. طفح به الكيل! فيديو طريف لعامل نظافة عراقي.. طفح به الكيل!
الأكثر قراءة
يفجر مفاجأة مدوية بقصة امرأة جديدة..سفاح الإسماعيلية يكشف السبب الحقيقي لجريمته يفجر مفاجأة مدوية بقصة امرأة جديدة..سفاح الإسماعيلية يكشف السبب الحقيقي لجريمته
تحرش بها ففضحته صوت وصورة.. والشرطة المصرية تقبض عليه تحرش بها ففضحته صوت وصورة.. والشرطة المصرية تقبض عليه
فيديو لحفل شواء أميركي يحصد 4 ملايين مشاهدة بسبب لقطة صادمة فيديو لحفل شواء أميركي يحصد 4 ملايين مشاهدة بسبب لقطة صادمة
تفوق أسترالي كاسح على المنتخب السعودي تفوق أسترالي كاسح على المنتخب السعودي
رب ضارة نافعة… مرض وحيد يمنع الإصابة بكورونا رب ضارة نافعة… مرض وحيد يمنع الإصابة بكورونا
قرار حكومي يٌنهي حروب الـ قرار حكومي يٌنهي حروب الـ"توك توك" في شوارع مصر
قبل أن تذهب
ما هي مميزات الجيل الثاني من لقاحات كورونا؟
ما هي مميزات الجيل الثاني من لقاحات كورونا؟
اكتشف المزيد