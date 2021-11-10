.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مصرفية سابقة تركت عملها لتنضم لأثرياء العالم عبر شركتها الناشئة

  • الخط
نايار
فاغلوي نايار
ثروات

مصرفية سابقة تركت عملها لتنضم لأثرياء العالم عبر شركتها الناشئة

ثروتها وصلت إلى 7 مليارات دولار

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

باتت فالغوني نايار، التي تمتلك حوالي نصف شركة نايكا Nykaa، أغنى مليارديرة عصامية في الهند مع ثروة تقدر بنحو 7 مليارات دولار، بعد أن تضاعفت أسهم الشركة تقريباً في أول تداول لها اليوم الأربعاء.

جاء ذلك، بعد أن أصبحت الشركة الأم لـ نايكا FSN E-Commerce Ventures، أول يونيكورن بقيادة امرأة في الهند تدرج في البورصة. حيث تم تسعير طرحها العام الأولي بالحد الأعلى من النطاق السعري، وقامت بجمع 53.5 مليار روبية (722 مليون دولار)، فيما ارتفع السهم بنسبة 96% في أول أيام تداوله في مومباي.

بدأت نايار رحلتها، تاركة منصب رفيع في أحد البنوك الاستثمارية في الهند، والتي كانت على رأسه، في عام 2012، وقبل شهور فقط من بلوغها سن الخمسين.

ومنذ ذلك الحين، نمت الشركة الناشئة لتصبح شركة البيع بالتجزئة الرائدة في مجال مستحضرات التجميل في البلاد، وعززت المبيعات عبر الإنترنت من خلال مقاطع فيديو توضيحية نفذها ممثلو ومشاهير بوليوود كما تمتلك أكثر من 70 متجراً فعلياً.

وتعني كلمة نايكا باللغة السنسكريتية، "البطلة". وزادت مبيعات الشركة بنسبة 35% لتصل إلى 330 مليون دولار في العام المنتهي في مارس، وفقاً لنشرة الطرح.

وتمتلك نايار حصتها في شركتها من خلال صندوقين عائليين و7 كيانات مرتبطة أخرى.

وفي حين أن نايار هي أغنى مليارديرة عصامية في الهند، فإن سافيتري جيندال، التي تسيطر على مجموعة OP Jindal Group التي أسسها زوجها الراحل، هي أغنى امرأة في البلاد. وتقدر ثروتها بـ 12.9 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
6 عادات غذائية إن لم تتخل عنها فلن تفقد الوزن أبداً 6 عادات غذائية إن لم تتخل عنها فلن تفقد الوزن أبداً
صحيفة: الكويت توقف جميع أنواع تأشيرات اللبنانيين صحيفة: الكويت توقف جميع أنواع تأشيرات اللبنانيين
الأكثر قراءة
يفجر مفاجأة مدوية بقصة امرأة جديدة..سفاح الإسماعيلية يكشف السبب الحقيقي لجريمته يفجر مفاجأة مدوية بقصة امرأة جديدة..سفاح الإسماعيلية يكشف السبب الحقيقي لجريمته
تحرش بها ففضحته صوت وصورة.. والشرطة المصرية تقبض عليه تحرش بها ففضحته صوت وصورة.. والشرطة المصرية تقبض عليه
فيديو لحفل شواء أميركي يحصد 4 ملايين مشاهدة بسبب لقطة صادمة فيديو لحفل شواء أميركي يحصد 4 ملايين مشاهدة بسبب لقطة صادمة
ليست كورونا.. مفاجأة حول سبب وفاة أحمد خليل ليست كورونا.. مفاجأة حول سبب وفاة أحمد خليل
تفوق أسترالي كاسح على المنتخب السعودي تفوق أسترالي كاسح على المنتخب السعودي
صدق أو لا.. هذا النوع من الحليب هو ترند 2022! صدق أو لا.. هذا النوع من الحليب هو ترند 2022!
قبل أن تذهب
"درس أفغانستان" يدفع أوروبا لتطوير نفسها عسكريا.. كيف؟
"درس أفغانستان" يدفع أوروبا لتطوير نفسها عسكريا.. كيف؟
اكتشف المزيد