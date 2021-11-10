نجيب ساويرس للعربية: بدأت تسليم ابني أعمالي باستثناء هذين القطاعين

قال الرئيس التنفيذي لشركة أورا للتطوير العقاري، نجيب ساويرس، في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش معرض سيتي سكيب في دبي، إن شركة "إنديفور ماينيغ" ارتفعت قيمتها من 280 مليون دولار إلى 6 مليارات دولار في 7 سنوات.

وأضاف ساويرس "لن نقوم بعمليات استحواذ أخرى، وفي العام القادم قد يحدث شيء آخر، ونتوسع في شرق إفريقيا وحينها قد نقوم بعمليات استحواذ".

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وفيما يتعلق بسعيه للحصول على رخصة بنك رقمي قال ساويرس "ننتظر البنك المركزي المصري والذي يعتبر داعما لكل الأمور التقنية الجديدة، ولدينا بنك في لوكسمبورغ، وعرضنا إنشاء مثله في مصر".

وحول قيام ساويرس بتسليم ابنه العديد من أعماله قال "نعم بدأت تسليم ابني أُنسي نجيب ساويرس العديد من الأعمال، من بينها نشاط الإنترنت والتقنية والقطاع المالي، ما عدا القطاع العقاري وقطاع التعدين، واللذان سيبقيان تحت إشرافي، لأن الجيل ينظر إلى ستيف جوبز ومارك زوكربيرغ، أما جيلي فله نظرة مختلفة للقطاع العقاري، حيث أشعر بإحساس آخر حينما أرى ما أقوم ببنائه".

وأوضح نجيب ساويرس أن هوامش الربح لدى شركة أورا تقلصت بنسبة 60% نتيجة تضاعف تكاليف البناء المتمثلة في أسعار الحديد والأسمنت والشحن، وكل تلك العوامل تقلص هامش الربح ولا تتحمله المشاريع العقارية.

بشأن مشاريع الشركة قال ساويرس، إنها حصلت على عقد أرض الساحل الشمالي ولا بد أن يبدأ البيع عقب صدور القرار الوزاري بشأنها، وحالياً بدأت الشركة الحجوزات وهي مبشرة جداً ويتوقع أن تزيد عن 10 مليارات جنيه خلال سنتين، في المشروع.

وأضاف أن المرحلة الأولى من مشروع الشركة في الشيخ زايد انتهت بالكامل بمبيعات تراوحت بين 5.5 إلى 6 مليارات جنيه، وبدأ البيع في المرحلة الثانية والمبيعات جيدة، وفي التجمع فتح باب الحجز في المرحلة الأولى.

وأوضح ساويرس، أن مشروع الساحل الشمالي يتمثل في بناء عدد فيلات، وخلفها مدينة كاملة للشباب بأسعار وحدات منخفضة السعر مقارنة بأسعار الفيلات.