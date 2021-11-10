.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وزير المالية المصري للعربية: ارتفاع أسعار القمح والنفط يؤثر سلباً على الموازنة 

  • الخط
اقتصاد مصر

وزير المالية المصري للعربية: ارتفاع أسعار القمح والنفط يؤثر سلباً على الموازنة

توقع تراجع معدلات التضخم خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توقع وزير المالية المصري محمد معيط أن يؤثر ارتفاع أسعار القمح والنفط عالميا بشكل سلبي على الموازنة وأن يؤدي لزيادة قيمة الدعم.

وفي الوقت نفسه يرى معيط أن خزانة الدولة أيضا ستستفيد من ارتفاع أسعار السلع، من خلال زيادة حصيلة الجمارك التي تحصل عليها من السلع المستوردة.

وأضاف في حديثه مع "العربية" أن الظرف الحالي المتعلق بارتفاع أسعار السلع استثنائي ويترقب تراجع معدلات التضخم خلال فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر.

التضخم السنوي في مدن مصر ينخفض إلى 6.3% خلال أكتوبر اقتصاد اقتصاد مصر التضخم السنوي في مدن مصر ينخفض إلى 6.3% خلال أكتوبر

وأوضح أنه لم يتقرر بعد اللجوء للأسواق الدولية مجددا خاصة مع ارتفاع تكلفة التمويل لمصر، بعد أن أصدرت البلاد سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار منذ أسابيع.

وذكر أن اتفاقية يوروكلير تعطلها التسويات الضريبية وسيتم حلها قريبا.

ووقعت مصر اتفاقا للربط عبر الحدود مع يوروكلير، أكبر دور المقاصة الأوروبية لتسوية معاملات الأوراق المالية، في 2019. ومن شأن تلك التحركات أن تتيح الدين المحلي المصري أمام عدد أكبر من المستثمرين الأجانب.

وأشار إلى أن مؤسسات دولية تتعاون مع مصر لوضع اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك، متوقعا الانتهاء من اللائحة التنفيذية قبل نهاية ديسمبر المقبل وبعدها سيتم تحديد الإصدارات.

ومن المقرر أن تطرح مصر الصكوك السيادية خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا
لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50 لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50
الأكثر قراءة
دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل
أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة
وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري
 8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!  8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!
إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة
سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم
قبل أن تذهب
فيسبوك يغضب داكني البشرة.. لماذا؟
فيسبوك يغضب داكني البشرة.. لماذا؟
اكتشف المزيد