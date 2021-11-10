"أديداس" بين فكي كمّاشة.. ورئيسها يحذر: نواجه تحديات خطيرة

قالت شركة أديداس Adidas إن إغلاق المصانع في فيتنام بسبب كوفيد-19 ومقاطعة المستهلكين في الصين، يعرقلان جهود طرح أحذية وملابس رياضية جديدة.

وصرحت الشركة الألمانية اليوم الأربعاء، بأن خليطاً من العوامل أدى إلى انخفاض نمو الإيرادات بنحو 600 مليون يورو (695 مليون دولار) في الربع الثالث. وتراجعت أسهمها بنسبة 5.3٪ في التعاملات المبكرة.

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وقال الرئيس التنفيذي للشركة، كاسبر رورستيد، في بيان إن "أديداس تواجه تحديات خطيرة على صعيد العرض والطلب".

وفي مواجهة ارتفاع تكاليف الشحن والتأخير في تسليم المنتجات، تمكنت Adidas من زيادة المبيعات بنحو 9٪ في أوروبا وأميركا الشمالية خلال هذا الربع. وكان الوضع أكثر صعوبة في آسيا إذ انخفضت المبيعات في جميع أنحاء المنطقة بنسبة 8٪ وتراجعت الأعمال في الصين بنسبة 15٪.

تتناقض نتائج Adidas مع الأداء المتفائل للمنافسين Nike و Puma، وتعمل عقبات سلسلة التوريد على تعقيد جهود Adidas لتنفيذ استراتيجية جديدة مدتها خمس سنوات تركز على التجارة الإلكترونية والمواد والمنتجات المستدامة للنساء. وقد خفضت الشركة الرياضية الألمانية الهامش الإجمالي المستهدف لهذا العام.

هدأت Adidas المستثمرين المتوترين مرتين في الأشهر الأخيرة، أولاً مع أنباء بيع Reebok في صفقة بقيمة 2.5 مليار دولار، ومرة ​​أخرى بالإعلان الشهر الماضي عن خطة جديدة لإعادة شراء الأسهم بقيمة 520 مليون دولار.

ومن المرجح أن تثير المشكلات في الصين أسئلة صعبة من قبل المستثمرين، حيث أدت عمليات الإغلاق الجديدة بسبب فيروس كوفيد-19 إلى تفاقم مشكلة الطلب الذي تضرر بالفعل من جراء المقاطعة هذا العام. وفي الربع الثالث، انخفضت كل من المبيعات والأرباح التشغيلية عن تقديرات المحللين.

ويتجنب بعض المستهلكين في الصين العلامات التجارية الغربية منذ مارس، بعد اتخاذها موقفا ضد العمل الجبري في منطقة شينجيانغ. وقد دعمت شركة Adidas مبادرة Better Cotton في قرارها بعدم التصديق على القطن الذي يأتي من المنطقة.