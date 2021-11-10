3 عوامل رئيسية أثرت على نتائج أكوا باور بالربع الثالث

قالت شركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور" إن هناك 3 عوامل رئيسية أثرت على النتائج المالية للشركة بالربع الثالث من 2021.

خطة التحفيز

وأظهرت بيانات الشركة المدرجة في "تداول" السعودية، اليوم الأربعاء، إن العامل الأول يتمثل في خطة التحفيز، التي وضعتها في نهاية سبتمبر، والتي تتضمن تقديم أسهم ومزايا نقدية للموظفين المؤهلين المستحقين عند نجاح الطرح العام، وبلغ إجمالي المصروفات التي تكبدتها الشركة 280 مليون ريال، منها 231.7 مليون ريال تمثل قيمة 4.137 مليون سهم بسعر الطرح البالغ 56 ريالا للسهم، و 48.3 مليون ريال على أساس الدفع المسدد نقدا وأسهما على التوالي.

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إهلاك متسارع

أما العامل الثاني، فيتمثل في أن الشركة قررت قصر الأعمار الإنتاجية لاثنين من الأصول التي تعمل بالنفط في محفظتها على أعمار اتفاقيات شراء الطاقة المتبقية، وبدأت في استخدام الاهلاك المتسارع. وبلغ أثر ذلك في الربع الثالث نحو 49.6 مليون ريال، وفقا للبيانات المالية للشركة التي اطلعت عليها "العربية.نت".

بيع شركة الشقيق

ويشمل العامل الثالث، بيع أسهم أكواباور في شركة الشقيق للمياه والكهرباء، فوفقا للمقابل المتفق عليه في اتفاقية البيع والشراء ذات الصلة، قدرت إدارة أكوا باور أن القيمة الدفترية للأصول تجاوزت المبلغ القابل للاسترداد بمبلغ 28.5 مليون ريال، وحددت خسارة انخفاض القيمة بنفس المبلغ من خلال حصة في صافي نتائج الشراكات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية.

وافقت أكوا باور على بيع حصتها الفعلية البالغة 32% في شركة الشقيق للمياه والكهرباء في السعودية والتي تعمل بالنفط وتبلغ طاقتها الإنتاجية 850 ميجاوات من الكهرباء و212 ألف متر مكعب/يوم من المياه المحلاة.

ويقع مقر الجهة المشترية في المملكة العربية السعودية، وتتضمن الاتفاقية بيع حصة 32% المنصوص عليها في عقد التشغيل والصيانة الخاص بالشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة (نوماك)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة أكوا باور.

وتعتبر عملية البيع جزءا من استراتيجية أكوا باور لإعادة تدوير رأس المال، وهدفها المتمثل في خفض كثافة انبعاثات الغازات الناتجة عن الاحتباس الحراري تدريجيا، وصولا في نهاية المطاف إلى انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.

وتحولت الشركة إلى تسجيل خسائر بقيمة 21.86 مليون ريال في الربع الثالث من 2021، مقابل أرباح بقيمة 541.52 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

من جانبه، قال نائب رئيس أول إدارة البحوث في المجموعة المالية هيرميس، أحمد ماهر، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، إن تقييم هيرميس لسهم أكوا باور يبلغ 73.5 ريال للسهم بتوصية "حياد"، وترى أن السوق يقيم السهم بقيمة عادلة حالياً.

خسائر الشركة

وعلى أساس ربعي، تحولت الشركة أيضا للخسارة في الربع الثالث، مقارنة مع أرباح بقيمة 309.6 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وفي التسعة أشهر الأولى من العام 2021، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 52.97% إلى 434 مليون ريال، مقابل أرباح 922.86 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام 2020.