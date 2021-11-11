أفضل الرحلات البحرية في عام 2022.. بعضها أرخص من فنادق متوسطة

نشرت مجلة US News & World Report، تصنيفها "لأفضل" خطوط الرحلات البحرية لعام 2022، والتي قيّمت 17 خطاً للرحلات البحرية من خلال مجموعة من تقييمات الخبراء، ومراجعات المسافرين، والتصنيفات الصحية التي نشرها برنامج صحة السفن التابع للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حيث توزعت الأوزان النسبية لكل منها بواقع 30%، و50%، و20% على التوالي.

وأظهر التقرير الذي حدد أفضل خطوط الرحلات البحرية لعام 2022، 6 مجالات مختلفة للمقارنة، والتي أظهرت هيمنة بعض الخطوط الملاحية على أكثر من قائمة.

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الأفضل اقتصادياً

وتتضمن قائمة الأفضل اقتصاديا، كلا من سيليبرتي كروز، خط هولندا أميركا، ورويال كاريبيان إنترناشيونال، ونورويغيان كروز لاين، وكرنفال كروز لاين.

وتغيرت الأوزان النسبية لهذه الفئة، حيث استحوذ متوسط ​​المعدلات اليومية على 60% من الدرجات، في حين شكلت تقييمات الخبراء والمسافرين والصحة نسبة 40% الأخرى. حيث تم استبعاد خطوط الرحلات البحرية التي يبلغ متوسط ​​أسعارها اليومية 300 دولار أو أكثر.

وتم اختيار سيليبرتي كروز كأفضل رحلة بحرية من الناحية الاقتصادية، وهي الخطوط الملاحية المملكة لمجموعة رويال كاريبيان غروب، المالكة أيضاً لـ رويال كاريبيان إنترناشيونال صاحبة المركز الرابع في هذه الفئة.

وتشمل الخدمات المقدمة على متن الرحلة: الإنترنت والمشروبات والعصائر، ويبلغ ثمن رحلة لمدة 4 أيام من ميامي الأميركية، إلى جزر الباهاما حوالي 440 دولار للفرد شاملة الضرائب، فيما يمكن حجزها بسعر أرخص بدون الخدمات على متن السفينة.

أفضل خطوط الرحلات البحرية الفاخرة

هيمنت خطوط الرحلات البحرية الأصغر - مع السفن التي تناسب مئات وليس الآلاف من الضيوف - على قائمة تصنيفات US News الفاخرة، وتصدرتها، فايكينغ أوشن كروز، وسيبورن كروز لاين، وريجينت سيفن سيز، وأزمارا، وكريستال كروز.

وتشابهت قائمة أفضل خطوط الرحلات البحرية للمتزوجين حديثاً، مع سابقتها، حيث لا تسمح معظم الخطوط البحرية الصغيرة بوجود أطفال على متن رحلاتها الفارهة.

أفضل خطوط الرحلات البحرية للعائلات

هيمنت شركة ديزني على فئة الرحلات البحرية العائلية، محتفظة بصدارتها للترتيب سنوياً، منذ إصدار قوائم أفضل خطوط الرحلات البحرية للمجلة الأميركية منذ عام 2013، وتصدرت القائمة، ديزني كروز لاين، ورويال كاريبيان إنترناشيونال، وكرنفال كروز لاين، ونورويغيان كروز لاين، ورحلات MSC البحرية.

وعلى الرغم من أن تفشي وباء كورونا في وقت مبكر، كشف عن مخاوف صحية من الرحلات البحرية، إلا أن مسحاً جديداً يشير إلى أن المسافرين قد لا يتخلون عن السفر بالسفن.

وقبل الوباء، قال 2% من شركات خطوط الرحلات الملاحية البحرية السابقة إنهم لن يبحروا مرة أخرى، بينما اعتباراً من أغسطس 2021، قال 4% نفس الشيء، وفقاً لمسح مستمر أجرته US News & Report.

وفي فترة ما قبل الجائحة، أشار 62% من الأشخاص الذين لم يسبق لهم السفر بحراً مطلقاً إلى أنهم يريدون تجربته، وهي النسبة التي لم تهتز كثيراً، حيث أبدى 61% ممن تم استطلاع رأيهم في القيام بالشيء نفسه بعد انتشار الوباء.