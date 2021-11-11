"المنجم للأغذية" للعربية: 3 ركائز أساسية تدعم أعمالنا.. و4.6% نمو متوقع

قال الرئيس التنفيذي لشركة المنجم للأغذية، ثامر أبانمي، إن الشركة تضع 3 ركائز أساسية للنمو خلال الفترة المقبلة لتعزيز الأرباح والإيرادات.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن الركيزة الأولى تتمثل في نمو المنتجات وإضافة منتجات جديدة، أما الثانية فتتمثل في تحسين قنوات البيع وتعزيز تواجد الشركة في قطاع الأغذية بالمملكة، وثالث الركائز يشمل التكامل الرأسي للمنتجات واستكشاف الفرص الجديدة.

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وأعلنت الشركة اليوم الخميس، عن نيتها طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام الأولي، وإدارج أسهمها في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية. وذكرت الشركة، في بيان، أن عملية الطرح العام الأولي تتمثل في طرح 18 مليون سهم، تمثل 30%من رأس مال الشركة.

وأشار أبانمي إلى أن الشركة تستهدف من طرح أسهمها في سوق السعودية إلى إضفاء الطابع المؤسسي على الشركة، وتعزيز قيمة الشركة والعلامات التجارية لها، وتنويع مصادر التمويل من أجل النمو والتوسع المستقبلي.

وأوضح أن قطاع الأغذية في السعودية واعد، ويتوقع خلال الفترة المقبلة أن تزداد وتيرة النمو بسبب تنوع الاقتصادي والحوافز من قبل الحكومة بدعم من مبادرات مثل مبادرة جودة الحياة وتعزيز السياحة وبرامج الحج والعمرة وتوطين الوظائف.

وتوقع أن تستمر أعمال الشركة في النمو خلال السنوات المقبلة بنسبة 4.6% لتصل إلى 272 مليار ريال في 2024.

وذكر أن الشركة تستورد حاليا 250 ألف طن متري سنويا، وتبيع لعملائها 280 ألف طن.

وأوضح أن حجم مبيعات الشركة يبلغ 2.5 مليار ريال سنويا.