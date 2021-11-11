رئيس "سي آي كابيتال" للعربية: هذه العوامل أدت لتركز الأرباح في 2021

قال رئيس مجلس إدارة شركة سي آي كابيتال، محمود عطالله، إن نتائج أعمال الشركة بدأت تستفيد من التنوع في الأنشطة التي تشمل نشاط بنوك الاستثمار التقليدية بجانب الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأضاف عطالله في مقابلة مع "العربية"، أن العام الحالي يشهد ارتفاعات قياسية على صعيد نتائج الشركة، إذ سجلت أعلى إيرادات فصلية في تاريخها خلال الربع الثالث 2021 مسجلة 2.7 مليار جنيه، بارتفاع 72%.

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وبلغت أرباح الشركة 412 مليون جنيه في الربع الثالث من العام الحالي بارتفاع 44% على أساس سنوي. وذكرت الشركة في بيان لها، أنها سجلت أعلى نتيجة ربع سنوية في تاريخها منذ إنشائها.

وأشار إلى أن الشركة تقدم الأنشطة غير المصرفية عبر شركة كوربليس للتأجير التمويلي، وتعد أحد أكبر شركات التأجير التمويلي في مصر، بالإضافة إلى شركة "ريفي" وتعد الأولى في قطاع التمويل متناهي الصغر.

وأفاد بأن شركة ريفي سجلت قفزة تاريخية خلال العام الحالي من حيث عدد الأفرع وانتشارها والإيرادات والأرباح المسجلة.

وتابع عطا الله: "العام الحالي هو عام قياسي بالنسبة لأنشطة بنوك الاستثمار، وسي أي كابيتال كانت متواجدة بقوة فيما يتعلق بالاستحواذات والطروحات الجديدة".

ولفت إلى عوامل مجتمعة أدت إلى تركز الأرباح خلال هذا العام، مثل قيام الشركة بدور المستشار المالي الوحيد لصفقة بيع بنك بلوم، بالإضافة إلى طرح شركة "تعليم" خلال هذا العام والتي حققت قفزة استثمارية لـ"سي أي كابيتال" والمساهمة في منصة للتعليم في مصر.

وقال عطا الله، إن "سي أي كابيتال" شاركت في طرح شركة إي- فيناس خلال العام الحالي وهو أكبر طرح في تاريخ البورصة المصرية، وكان الطرح اختيارا موفقا من الحكومة المصرية لطرح شركة بهذه الكفاءة.

أكد أن الشركة تركز على مصر وما يتعلق بالاستثمار في مصر، مضيفا :"توجهنا واضح وتركيزنا على الأنشطة التي تقوم بها الشركة".

وحول تأثير بنك مصر على "سي أي كابيتال"، قال عطا الله، إن "بنك مصر أحد أكبر بنكين في البلد وتواجده كمساهم رئيسي يمتلك 90% له كثير من الإيجابيات منها الاستفادة من الانتشار الواسع لبنك مصر وتواجده المستقبلي في المنطقة".

ولفت إلى تعزيز استراتيجية "سي أي كابيتال" وتحقيق التكامل المطلوب لبنك مصر في بعض الأنشطة التي لها توقعات نمو إيجابية كبيرة.

وفي بيان للشركة؛ وعلى صعيد الأنشطة البنكية غير المصرفية، والتي تندرج تحت بند التأجير التمويلي أعلنت أنها حققت صافي الربح بعد الضرائب 57 مليون جنيه.

وذكرت أن كوربليس أبرمت عقود جديدة بقيمة 1.2 مليار جنيه، وبلغ حجم محفظة التأجير القائمة 9.8 مليار جنيه.

وفيما يخص التمويل متناهي الصغر، بلغ صافي الربح بعد الضرائب المحقق من عمليات التمويل متناهي الصغر 53 مليون جنيه بارتفاع 72% مقارنة بالعام السابق.

ووصل إجمالي قروض التمويل متناهي الصغر 1.5 مليار جنيه في نهاية الفترة بارتفاع 67% مقارنة بالعام السابق. فيما بلغ إجمالي عدد الفروع بنهاية الفترة 51 فرعا حيث تم افتتاح 14 فرعا جديدا منذ الربع الثالث من العام السابق.

ووصلت حجم محفظة عمليات التمويل العقاري 191 مليون جم بنهاية الفترة مقابل 156 مليون جنيه في الربع الثالث من عام 2020.

وعلى صعيد التمويل الاستهلاكي، بلغ حجم محفظة سهولة، ذراع المجموعة الخاص بعمليات التمويل الاستهلاكي 104 ملايين جم بنهاية الفترة.

وفيما يخص أنشطة بنوك الاستثمار بلغ حجم الأصول المدارة 12.9 مليار جنيه بارتفاع 34% مقارنة بالعام السابق.