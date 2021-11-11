"ألستوم" للعربية: توطين الاستثمارات أهم بنود خططنا في السعودية ومصر

قال رئيس شركة ألستوم بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط ووسط آسيا، أندرو ديليون، إن ألستوم وقعت أكبر عقد من نوعه في تاريخ أفريقيا لتوريد 55 قطارا لتحديث الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة وعقد صيانة مدته 8 سنوات.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، إن عقد مشروع المونوريل في مصر بقيمة 2.5 مليار يورو وعقد إدارة وصيانة لمدة 30 عاماً.

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وأوضح أن مشروع المونوريل يضاعف خطوط المواصلات بالقاهرة إلى 200 كيلو متر، ويقلل وقت الانتقال من الجيزة إلى أكتوبر.

وقال إن ألستوم تشارك في عدد من البرامج الرئيسية لتطوير قطاع النقل السعودي أهمها مشروع مترو الرياض الذي يضم ثلاثة خطوط (4 و5 و6)، وتستعد لإجراء التشغيل التجريبي لمشروع مترو الرياض.

وتابع: "نعتبر توطين الاستثمارات من أهم بنود خططنا الاستراتيجية في السعودية ومصر".

كانت شركة "ألستوم" الفرنسية لصناعة القطارات، قد حصلت على عقد بقيمة تتجاوز مليار دولار لتطوير قطاع النقل في العاصمة المصرية القاهرة، يشمل 55 قطارا بسعة 9 قاطرات لكل قطار إضافة إلى عقد للصيانة لمدة 8 سنوات.

تبلغ سعة كل قطار أكثر من 2500 شخص على أن تشمل منطقة خاصة للسيدات.

وأضاف أن الشركة لديها منشأة إنتاجية وحيدة من نوعها بالمغرب لتصنيع المكونات الكهربائية لقطاراتنا لجميع أنحاء العالم.