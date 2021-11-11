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"العقارات المتحدة": 90% إشغال مراكز التسوق بالخارج مقارنة بما قبل الجائحة

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عقارات

"العقارات المتحدة": 90% إشغال مراكز التسوق بالخارج مقارنة بما قبل الجائحة

نمو أرباح "العقارات المتحدة" في الربع الثالث بنسبة 60%

دبي - العربية.نت

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ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة العقارات المتحدة في الكويت بنسبة 60%، لتصل إلى مليون و200 ألف دينار.

وعزت الشركة ارتفاع أرباحها إلى زيادة إيرادات قطاعات التأجير العقاري والفنادق وانخفاض تكاليف التمويل.

من جانبه، أرجع مازن عصام حوا، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في العقارات المتحدة، في مقابلة مع "العربية"، الارتفاع في الأرباح إلى بدء عودة النشاط للحياة الاقتصادية بعد الإغلاقات التي حدثت في السوق الكويتية وبعض الأسواق الأخرى التي يعملون بها خاصة التي يملكون فيها مراكز تسوق مثل عمان والأردن.

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وقال إن قطاع الضيافة تأثر كثيراً بتداعيات أزمة 2020، ووصلت الفنادق إلى مرحلة إقفال تام، لكن مع التعافي الاقتصادي وافتتاح الأسواق والمطارات حدث انتعاش تدريجي مما كان له تأثير شديد على الأرباح التشغيلية للشركة.

وتابع: "شهدنا إقبالا وتحسنا في الإداء لكن لم يعادل النسبة المحققة قبل الجائحة، ويمكن القول إن التعافي حدث بنسبة 70% مدعوما بعدة عوامل".

وأشار إلى أن نشاط السفر ما زال محدودا، وبمجرد عودة الحياة العملية إلى طبيعتها، سنشهد نموا في قطاع الضيافة إلى النتائج المحققة قبل كورونا تقريباً.

وأضاف أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الشركة، ساهمت في تعزيز وضعية مراكز التسوق، وقال: "حافظنا من خلالها على الإشغال وكان الانتعاش أسرع وأقوى في السوق الكويتية مدعوما بالقدرة الشرائية، والإشغال هناك يفوق 98%. أما في الأسواق الأخرى كعمان والأردن كان التأثر مستمرا بالإغلاقات، مما انعكس على النشاط والإشغال، لكن حاولنا دعم الشركاء وحاليا لدينا نسبة إشغال تصل إلى 90% مقارنة بما قبل كورونا".

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