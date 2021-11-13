أبل تدفع 30 مليون دولار لموظفين في متاجرها.. لهذا السبب!

وافقت شركة أبل على دفع 29.9 مليون دولار لموظفين يعملون في متاجرها، واللذين تم إجبارهم على تفتيش حقائبهم، دون احتساب وقت التفتيش ضمن أوقات العمل الرسمية.

وطالب محامو الموظفين، المحكمة الفيدرالية يوم أمس الجمعة على قبول التسوية، والتي جرى التوصل إليها بعد معركة قضائية استمرت 8 أعوام.

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ورفع العاملون في متاجر أبل دعوى قضائية في 2013، أدعوا فيها أن الشركة تخترق قانون ولاية كاليفورنيا، لعدم دفعها مقابل الوقت الذي تستغرقه الشركة لتفتيش حقائبهم.

وقالت أبل في المحكمة إنها قالت للموظفين أنه يمكنهم تجنب التفتيش في حال عدم احضار حقائب معهم إلى العمل.

وشملت الدعوى القضائية نحو 52 متجر في متاجر أبل تضم 14683 عامل، وكل شخص منهم سيحصل على 1286 دولار من التسوية، وفقا لوكالة بلومبرغ.