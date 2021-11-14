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بيتكوين تشهد أكبر ترقية في سنوات.. ما الذي تغيّر؟

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بيتكوين

بيتكوين تشهد أكبر ترقية في سنوات.. ما الذي تغيّر؟

تفتح إمكانات العقود الذكية التي يمكن استخدامها لإزالة الوسطاء من المعاملات

دبي - العربية.نت

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تم إطلاق أول ترقية لشبكة عملة بيتكوين في أربع سنوات، وهي لحظة توافق نادرة بين أصحاب المصلحة، وصفقة كبيرة بالنسبة للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم.

يتيح التحديث الذي أطلق عليه اسم Taproot قدرًا أكبر من الخصوصية والكفاءة في المعاملات، والأهم أنه سيفتح إمكانات العقود الذكية التي يمكن استخدامها لإزالة الوسطاء من المعاملات.

قال أليز كيلين، المؤسس والشريك الإداري لشركة Stillmark التي تركز على بيتكوين لشبكة CNBC، إن "Taproot مهم، لأنه يفتح مجموعة واسعة من الفرص لرجال الأعمال المهتمين بتوسيع نطاق استخدام بيتكوين".

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وعلى عكس ترقية بيتكوين في عام 2017، التي يشار إليها باسم "Last civil war" بسبب الانقسام الأيديولوجي المثير للجدل الذي فصل بين أتباع العملة، يتمتع Taproot بدعم عالمي تقريبًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن هذه التغييرات تتضمن تحسينات تدريجية إلى حد ما على الكود.

ما الذي تغيّر؟

يتعلق جزء كبير من تحول بيتكوين بالتوقيعات الرقمية، والتي تشبه البصمة التي يتركها الفرد في كل معاملة. في الوقت الحالي، تستخدم العملة المشفرة ما يسمى خوارزمية Elliptic Curve Digital Signature، والتي تنشئ توقيعًا من المفتاح الخاص الذي يتحكم بمحفظة بيتكوين ويضمن أن العملة المشفرة لا يمكن إنفاقها إلا من قبل المالك الشرعي.

سيضيف Taproot شيئًا يُعرف باسم توقيعات Schnorr، مما يجعل المعاملات متعددة التوقيع غير قابلة للقراءة، وفقًا لما نقلته CNBC عن أحد معدني بيتكوين ويدعى أليخاندرو دي لا توري.

ولن يُترجم إلى مزيد من إخفاء الهوية لعنوان بيتكوين الفردي الخاص بالمستخدم على شبكة البلوكتشين العامة، لكنه سيجعل المعاملات البسيطة غير قابلة للتمييز عن تلك الأكثر تعقيدًا والتي تتكون من توقيعات متعددة.

من الناحية العملية، هذا يعني مزيدًا من الخصوصية، لأن مفاتيح المستخدم لن يكون لها قدر كبير من التعرض عبر السلسلة.

العقود الذكية

هذه التواقيع المدعومة هي أيضًا تغيير لقواعد اللعبة بالنسبة للعقود الذكية، وهي اتفاقيات ذاتية التنفيذ عبر بلوكتشين. ويمكن استخدام العقود الذكية نظريًا في أي نوع من المعاملات تقريبًا كتأجير السيارات على سبيل المثال.

ويجعل Taproot العقود الذكية أرخص وأقل تكلفة لجهة المساحة التي تشغلها على بلوكتشين.

قال فريد ثيل، الرئيس التنفيذي لشركة Marathon Digital Holdings المتخصصة في تعدين العملات المشفرة: "أهم شيء بالنسبة لـ Taproot هو العقود الذكية.. إنها بالفعل المحرك الأساسي للابتكار على شبكة ethereum. وتمنحك العقود الذكية أساسًا الفرصة لبناء تطبيقات وأعمال تجارية على blockchain".

نظرًا لأن المزيد من المبرمجين يبنون عقودًا ذكية على شبكة بلوكتشين الخاصة بـ"بيتكوين"، فقد تصبح عملة بيتكوين أكثر فاعلية في عالم DeFi، أو التمويل اللامركزي، وهو مصطلح يستخدم لوصف التطبيقات المالية المصممة للتخلص من الوسيط.

واليوم، تسيطر إيثيريوم على سلسلة الكتل المختارة لهذه التطبيقات، والتي يشار إليها أيضًا باسم "dApps".

لماذا انتظرت بيتكوين طويلا؟

على الرغم من أن مجتمع بيتكوين وافق على تثبيت الترقية في يونيو، إلا أن الطرح نفسه لم يحدث حتى نوفمبر. وتم التأخير لمدة شهرين لإعطاء وقت كافٍ للاختبار وتقليل احتمالية حدوث خطأ أثناء الترقية.

ويتذكر العديد من المستخدمين في مجتمع العملات المشفرة أيضًا الهجرة الكارثية للعام 2013، عندما حدث خطأ في الترقية.

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