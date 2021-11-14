رئيس "تبريد" للعربية: نخطط لاستحواذات في الإمارات وخارجها 

قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتبريد تبريد، خالد عبدالله المرزوقي، إن لدى الشركة خطة لتنفيذ استحواذات داخل الإمارات وخارجها سيتم الإعلان عنها قريبا.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، أن خطط الاستحواذات ستكون خارج الإمارات في منطقة الخليج العربي والسوقين الهندي والمصري.

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وأوضح أن تمويل الصفقات المحتملة سيكون خليطا من تمويل ذاتي من الشركة واستعمال أدوات التمويل المتوفرة في السوق، سواء كانت صكوك أو الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية.

وحول إمكانية إصدار الشركة لصكوك خلال هذا العام، استبعد الرئيس التنفيذي لـ"تبريد" إصدار صكوك خلال العام الحالي.

وأضاف أن "هناك اتفاقا بين الشركة ومؤسسة التمويل الدولية لاختراق السوق الهندية.. وهي سوق واعدة جدا وقريبا سنعلن عن أول استثمار لنا هناك لن يكون بالحجم المأمول للشركة لكن سيكون بداية لفتح السوق الهندي".

وأشار خالد عبدالله المرزوقي، إلى العمليات الخارجية للشركة بما يشمل السوق الخليجي تمثل 25% من عمليات الشركة، لافتا إلى أنها تستهدف التوسع في عدة أسواق على رأسها سوق السعودية، واصفاً إياها بأنها "سوق واعدة جدا"، مع التركيز على السوق المصرية أيضا.

وعما إذا تضمنت نتائج الربع الثالث من 2021 لصفقة تخارج من قطر للتبريد البالغة 417 مليون درهم بأرباح 55 مليون درهم، قال إن الصفقة انعكست على الربع الثالث، إلا أنه في المقابل استحوذت الشركة على بقية شركة الوجيز في جزيرة المارية.