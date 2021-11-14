رئيس "كامكو" للعربية: أصولنا المدارة ارتفعت لـ14.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر

تراجعت أرباح شركة كامكو للاستثمار 25% خلال الربع الثالث من 2021، مقارنة مع الفصل المماثل من 2020، إلى 1.9 مليون دينار.

وتحولت الشركة إلى الربحية في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام لتسجل أرباحا صافية بلغت 8.207 مليون دينار، مقارنة مع خسائر بلغت 1.350 مليون في الفترة المماثلة من العام الماضي، وجاء ذلك بدعم من نمو الإيرادات التشغيلية بأكثر من 131% في أول 9 أشهر.

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وفي مقابلة مع "العربية"، قال الرئيس التنفيذي لشركة كامكو فيصل منصور صرخوه، إن الفترة المقابلة من العام الماضي شهد ارتدادات قوية بعد ربعين ماليين صعبين على الشركات الاستثمارية سواء في الكويت والمنطقة.

وأشار إلى أن الشركة سجلت خسارة في عام 2020، ولكن هذا العام الوضع مختلف جدا، وهذا معكوس في ربحيه السهم 24 فلسا خلال الفترة المالية بنهاية سبتمبر، قياسا على خسارة 4 فلوس في الفترة المقابلة من العام السابق.

وأفاد بأن هناك ارتفاعا في الإيرادات من الرسوم والعمولات خلال فترة التسعة أشهر بنسبة 14% إلى 13.4 مليون دينار، وهذا يشكل 61% من إجمالي الإيرادات المحققة للشركة وضمن أعلى المستويات للشركات الاستثمارية العاملة في الكويت.

تابع صرخوه: "ارتفعت الأصول المدارة لكامكو إلى 14.5 مليار دولار في سبتمبر 2021 بنمو سنوي 12%".

وبين الرئيس التنفيذي أن الشركة قامت بإجراء تخارجات واستحواذات في القطاع العقاري، موضحا أنه تم إتمام صفقات عقارية في المملكة المتحدة وأميركا بقيمة 343 مليون دولار خلال شركاتنا التابعة خارج الكويت.

وكشف أن الزيادة في الأصول العقارية المدارة أكبر من قيمة التخارجات خلال فترة التسعة أشهر الأولى من 2021، بالإضافة إلى أن الأصول المدارة قيمتها في المنطقة شهدت نموا سواء في السعودية أو الإمارات وباقي أسواق الخليج.