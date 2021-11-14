"دانة غاز" للعربية: سنبدأ تنفيذ حكم الـ608 ملايين دولار ضد "نفط إيران"

قال رئيس علاقات المستثمرين في دانة غاز، محمد المبيضين، اليوم الأحد، إن الشركة حققت نتائج إيجابية في التسعة أشهر الأولى من 2021، والربع الثالث من العام الجاري، لكونها شركة منتجة للنفط والغاز وتأثرت إيجاباً بزيادة أسعار النفط.

وأضاف أن الشركة تأثرت إيجاباً أيضاً بقيد مبلغ نحو 608 ملايين دولار المتعلق بحصولها على حكم لصالحها من هيئة التحكيم الدولية فيما يتعلق بتوريد الغاز مع شركة النفط الوطنية الإيرانية، ويغطي الحكم الفترة من عام 2005 إلى عام 2014 وهناك هيئة تحكيم أخرى تنظر في الفترة المتبقية من العقد أي من عام 2014 إلى عام 2030، ونتوقع أن يتناسب التعويض الخاص بالفترة الثانية مع الحكم الأول لكنه سيكون أكبر نظراً لطول الفترة الثانية.

مادة اعلانية

وأوضح رئيس علاقات المستثمرين في دانة غاز، أنه تم شطب جزء من الأصول التي لها علاقة بهذا المشروع بما يتناسب مع الفترة الصادر بها الحكم وبلغت قيمة الشطب 360 مليون دولار من الأصول المرتبطة بهذا المشروع.

وأشار إلى أنه حسب المعايير المحاسبية فإن الحكم تم الحصول على من هيئة التحكيم الدولية ونظريا هذا الحكم نافذ في كافة الدول الموقعة على معاهدة التحكيم الدولي.

وقال محمد المبيضين، إن شركة نفط الهلال (تابعة لشركة دانة غاز) باعتبارها الطرف الرئيسي في التحكيم ستبدأ إجراءات التنفيذ بناء على الحكم الصادر لصالحها.

عكس مخصصات

وكشف المبيضين، عن عكس مخصصات بقيمة 78 مليون دولار في الربع الثاني من هذا العام لها علاقة عملية إلغاء بيع أصول الشركة في مصر خلال العام الماضي، موضحاً أنه عندما أعلن عن البيع كان هناك فرق بين القيمة الدفترية وقيمة الأصول كانت قيمة البيع أقل وتم أخذ مخصصات بالفرق، ومع إلغاء عملية البيع هذا العام تم عكس جزء من المخصصات التي تم أخذها العام الماضي بما يتناسب مع قيمة الأصول وتم تنفيذ هذا الإجراء بصورة متحفظة جدا لتجنب عمل مخصصات أخرى في المستقبل تتعلق بهذا الأمر.

وذكر مدير علاقات المستثمرين أن التحصيلات المالية من مصر والعراق كانت إيجابية جدا هذا العام وكانت ضعف المبالغ التي حصلت عليها الشركة العام الماضي بسبب زيادة أسعار البترول وتتناسب مع جهود إدارة الشركة لإحراز تقدم في هذا الملف.

وأضاف أن المبالغ المستحقة للشركة في مصر حالياً تقارب 65 مليون دولار، وهذا تقدم كبير مقارنة بالفترات السابقة، حيث وصلت في عام 2016 إلى نحو 265 مليون دولار وهذا يعكس اهتمام الحكومة المصرية بالقطاع.

وأوضح أنه في كردستان تم تسليم جميع المستحقات المطلوبة للشركة في شهر أكتوبر الماضي، وكان هناك تأخر العام الماضي وتم تسليمها جميعا حالياً وهو ما يعزز ثقة الشركة بمصر وكردستان العراق وخططها المستقبلية للتوسع في مصر والعراق.

قضية التحكيم

أعلمت شركة نفط الهلال شركة دانة غاز بأن هيئة التحكيم الدولية قد أصدرت بتاريخ 27 سبتمبر 2021 حكمها النهائي بتعويض الأضرار المرتبط بقضية التحكيم الأولى ضد الشركة الإيرانية الوطنية للنفط.

يغطي التحكيم الأول السنوات الثمانية والنصف الأولى من الـ 25 عاماً المتعاقَد عليها في إطار اتفاقية بيع الغاز، وتحديداً من عام 2005 وحتى عام 2014، علماً أن المبلغ الواجب سداده مقابل الأضرار لصالح دانة غاز هو 608 ملايين دولار (2.23 مليار درهم).

وتُعقد في الوقت الحالي عملية التحكيم الثانية للمطالبة بمبلغ أكبر بكثير مقابل السنوات الـستة عشر والنصف المتبقية من العقد، وبالتحديد من عام 2014 وحتى عام 2030، وقد حُدد موعد جلسة الاستماع النهائية في أكتوبر من العام القادم في باريس، ويُتَوقع أن يصدر الحكم النهائي بتعويض الأضرار في العام الذي يليه (2023).

أرباح "دانة غاز"

وارتفع صافي أرباح شركة "دانة غاز" لمستوى قياسي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 ليصل إلى 279 مليون دولار (1,025 مليون درهم) مقارنة بخسارة قدرها 379 مليون دولار (1,390 مليون درهم) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020.

وأعلنت "دانة غاز" عن تحقيق أرباح صافية بعد الضريبة بقيمة 140 مليون دولار (514 مليون درهم) للربع الثالث من 2021، مقارنة بصافي خسائر نحو 360 مليون دولار (1.32 مليار درهم) في الربع الثالث من 2020.