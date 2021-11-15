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أسهم أوروبا تحت الضغط.. وهذه الأسباب تثير مخاوف المستثمرين!

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الأسواق العالمية

أسهم أوروبا تحت الضغط.. وهذه الأسباب تثير مخاوف المستثمرين!

انهيار أسهم الحديد والمعادن يعصف بقطاع التعدين

دبي - العربية.نت

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بدأت الأسهم الأوروبية الأسبوع بداية فاترة، إذ يشعر المستثمرون بالقلق من احتمال اللجوء إلى الإغلاقات من جديد لاحتواء كوفيد-19 وكانت أسهم شركات التعدين أكثر الأسهم هبوطا في أعقاب انهيار أسعار المعادن، بعد أن وعدت الصين بالتخلص تدريجيا من الفحم في قمة المناخ كوب26.

واستقر مؤشر ستوكس 600 تحت وطأة هبوط أسهم التعدين 1% مع انهيار أسعار خام الحديد والمعادن.

وأصاب القلق المراقبين في محادثات المناخ التي جرت برعاية الأمم المتحدة يوم السبت، عندما عقد ممثلا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اجتماعا مع نظيريهما الصيني والهندي لبحث بعض صياغات الاتفاق على التخلص التدريجي من الفحم.

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وهبطت أسهم شركات غلينكور وريو تينتو وأنغلو أميركان للتعدين المدرجة في بريطانيا بين 0.9 و1.3%.

ومما زاد من حالة الحذر أن النمسا أصبحت أول دولة أوروبية تفرض إغلاقا جديدا على الملايين الذين لم يتم تطعيمهم مع بلوغ معدلات الإصابة بكوفيد مستويات قياسية.

وهوت أسهم شركة فيليبس، التي قررت استدعاء أجهزة التنفس الصناعي لاستخدام مادة ربما تكون خطرة في بعض مكوناتها، بنسبة 8.5% بعد أن أعلنت أنها تجري مباحثات مع السلطات الأميركية في أعقاب تفتيش جديد لإحدى منشآتها.

فيما زادت أسهم إيرباص 2.6% بعد أن فازت بطلبية بمليارات الدولارات من شركات الطيران التابعة لشركة إنديغو بارتنرز للاستثمار المباشر لتوريد 255 طائرة ركاب من طراز A321 نيو ذات الممر الواحد.

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