لهذا السبب.. النطاق السعري لطرح "المنجم للأغذية" جيد

قال الرئيس التنفيذي للاستثمار في مَضاء للاستثمار، ثامر السعيد، إن شركة المنجم للأغذية لديها مجموعة كبيرة من العلامات التجارية في السعودية وهي شركة كبيرة يعرفها المستهلكون، وكان المتوقع أن يكون النطاق السعري لسهمها أكبر من المُعلن، لكن يبدو أن المؤسسين البائعين ومستشاري الطرح قرروا الحفاظ على أكبر عدد من المستثمرين وهو ما يساعد في استقرار السهم.

حددت "المنجم للأغذية" النطاق السعري للطرح بين 55-60 ريالا للسهم.

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وأضاف ثامر السعيد، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، إنه كان بالإمكان رفع النطاق السعري للطرح، وهو نطاق مقبول جداً.

بدأ اليوم الاثنين فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة "المؤسسات" وعملية بناء سجل الأوامر في اكتتاب شركة المنجم للأغذية، لطرح 18 مليون سهم تمثل 30%، من رأس مالها في السوق المالية السعودية.

بشأن توزيعات شركة طيبة للاستثمار، قال ثامر السعيد، إنها توزيعات استثنائية نتيجة أرباح رأسمالية، وكررت شركة طيبة للاستثمار التوزيعات الاستثنائية، وهو ما يفيد أن الشركة عند تحقيقها أرباحاً استثنائية مستقبلا فستقوم بتوزيعها وليس استثمارها في أنشطة أخرى.

أعلنت شركة طيبة للاستثمار، اليوم الاثنين، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح استثنائية نقدية على المساهمين عن العام المالي 2021، بنحو 641.83 مليون ريال، لعدد 160.46 مليون سهم، بواقع 4 ريالات للسهم.

عن أداء سهم العربية للتعهدات الفنية، في أولى تداولاته في سوق الأسهم السعودية، قال الرئيس التنفيذي للاستثمار في مَضاء للاستثمار، إن السهم نشط في التداول لكنه وصل إلى الحد الأعلى ثم تراجع وهو ما يعطي إشارة إلى أن المكتتبين يريدون المشاركة في الاكتتاب أكثر من الاحتفاظ، لأن نسبة التذبذب أعلى بكثير من الأسهم الأخرى، التي تمكنت من الإغلاق على النسبة العليا في اليوم الأول للإدراج حتى شركة أكوا باور حافظت على النسبة العليا.

وأضاف أن سهم العربية للتعهدات الفنية أعطى انطباعا بأن المشاركين في الاكتتاب شاركوا من أجل الربح الرأسمالي وهو ما انعكس على حركة السهم من تراجعه من مستويات 128 ريالا إلى 108 ريالات، وسيكون الأداء قريب من هذا النطاق وسيكون نشطا في المضاربة.

وأوضح أن زحمة الاكتتابات تجعل المؤسسات والأفراد يفكرون عند الاكتتاب لتوفير السيولة للمشاركة في كل الفرص الموجودة والمقدرة بأكثر من 54 اكتتابا تحت الدراسة.