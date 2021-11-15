"الحكير" للعربية: تخصيص جزء من زيادة رأس المال لدعم التحول الرقمي

قال المدير المالي التنفيذي لشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، أحمد البلبيسي، إن زيادة رأسمال الشركة المستهدفة بقيمة مليار ريال سعودي ستوجه لدعم عمليات التوسع والنمو المستقبلي.

وذكر البلبيسي في مقابلة مع "العربية"، أن جزءاً من زيادة رأس المال سيوجه لدعم المبيعات الرقمية للشركة.

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وأوضح أن الإيرادات المحققة من المبيعات الرقمية تبلغ 4 - 5% كنسبة من الإجمالي، وتستهدف الشركة زيادتها إلى 7-8% خلال 3 سنوات.

وكشف أن "الحكير" التي تمتلك 1000 فرع في السعودية، تنوي زيادة حصتها من المبيعات الإلكترونية.

وأكد المدير المالي أن "الحكير" تبنت استراتيجية واضحة في الأرباع المالية السبعة الأخيرة، وتركز على التخلص من المعارض والعلامات التجارية التي لا تضيف إلى الإيرادات.

وتابع: "الجائحة ساعدت في اتخاذ قرارات سريعة في التخلص من المعارض وخلال آخر 7 أرباع مالية تم إغلاق حوالي 600 معرض غير مربح. في المقابل تم افتتاح 300 معرض جديد".

وأشار إلى أن التخلص من المعارض والعلامات التجارية التي تضيف للإيرادات ساهم في دعم الربحية في النصف الأول المنتهي في سبتمبر 2021.

وأوضح أنه خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي تم افتتاح 11 فرعا بمجال الأغذية، أما بالنسبة للعلامات التجارية للملابس فإن الشركة مستمرة في التخلص من الفروع التي لا تحقق إيرادات.

وتوقع البلبيسي أن يتم افتتاح 70 فرعا جديدا قبل نهاية 2021.