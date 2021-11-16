إيلون ماسك يهاجم سناتورا أميركيا بسبب تغريدة.. هذا ما قاله!

وجه الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، هجوما حادا على بيرني ساندرز على تويتر بعد أن كرر السناتور الأميركي دعوته لأصحاب المليارات بدفع المزيد من الضرائب.



وغرد ساندرز، البالغ من العمر 80 عاماً، والذي سعى دون جدوى للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة في عامي 2016 و2020، يوم السبت قائلاً: "يجب أن نطالب فاحشي الثراء بدفع نصيبهم العادل".

وجاء الرد من ماسك، والذي جعلته ثروته البالغة 286 مليار دولار هدفاً لمؤيدي ضريبة المليارديرات، في إشارة إلى ساندرز: "نسيت أنك ما زلت على قيد الحياة".

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وفي تغريدة لاحقة تساءل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس: "هل تريد مني بيع المزيد من الأسهم، بيرني؟ فقط قل كلمة... ".

واستمر ماسك في التغريد، حيث غرد مرة أخرى على تويتر، معرضاً بـ ساندرز: "أنت آخذ ولست صانع".

يأتي ذلك، فيما باع ماسك، أسهم في شركة تسلا بقيمة تقترب من 7 مليارات دولار الأسبوع الماضي، مما قاد أسهم شركة السيارات الكهربائية الأكثر قيمة في العالم للتراجع بنحو 15%، كما أضافت 1.94% إلى خسائرها أمس الاثنين.