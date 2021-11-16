حكومة دبي تدرس طرح طيران الإمارات للاكتتاب العام

قد تصبح شركة طيران الإمارات ووحداتها التابعة مدرجة في البورصة، وسط خطة الإمارة لطرح 10 شركات حكومية.

وقال رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: "إن طيران الإمارات ووحداتها قد يتم طرحها في بورصة دبي". وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

مادة اعلانية

وتأتي التصريحات في الوقت الذي تكثف فيه الإمارة جهودها للحاق ببورصتي أبو ظبي والرياض، اللتين كانتا أكثر أسواق الاكتتابات الأولية في الشرق الأوسط سخونة خلال 2021.

واجهت طيران الإمارات، ضغوط خلال الوباء مع تضرر صناعة الطيران، حيث حققت أول خسائر منذ عقود بسبب إغلاقات كورونا وتأثيرها على السفر الدولي، فيما استثمرت الحكومة حوالي 3.7 مليار دولار خلال العام الماضي بالشركة.

فيما انتعش قطاع السياحة مؤخراً في الإمارات بسبب ارتفاع معدلات التطعيم وانخفاض معدلات الإصابة، واجتذبت دبي الآلاف من الزوار والفعاليات مؤخراً.

من جانبه، قال رئيس طيران الإمارات تيم كلارك الشهر الماضي إن الشركة تستهدف استعادة شبكة خطوطها بالكامل بحلول منتصف عام 2022.

وكشف رئيس مجلس الإدارة، أن طيران الإمارات قد تدرس أيضا إدراج وحدات تابعة. وقد تشمل ذلك شركة دناتا، التي تعمل في مجال الشحن والمناولة الأرضية والتموين والبيع بالتجزئة وخدمات السفر التي شهدت عودة الطلب بسرعة بعد تخفيف قيود الرحلات الجوية والسفر المرتبطة بالوباء.

وارتفعت الإيرادات في تلك الوحدة بنسبة 55% إلى مليار دولار في النصف الأول وتحولت إلى ربح قدره 23 مليون دولار من 396 مليون دولار خسارة في نفس الفترة من العام الماضي.

في غضون ذلك، أعلنت شركة الطيران الرئيسية عن خسارة صافية قدرها 1.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، وهي أقل من نصف خسائر الأشهر الست الأولى من العام السابق، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 81%