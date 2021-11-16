كيف تتأثر "جي بي أوتو" بحروب مصر على الـ"توك توك"؟

في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة المصرية وقف استيراد مركبة الـ"توك توك" ومكوناته الرئيسية، كشفت شركة "جي بي أوتو"، المدرجة في البورصة المصرية، عن انخفاض صافي الدخل بنسبة 11.4% على أساس سنوي إلى 332.3 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2021.

ووفق نتائج أعمال الشركة، فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 33.8% على أساس سنوي لتصل إلى 8.3 مليار جنيه خلال الربع الأول. وسجلت الشركة زيادة بنسبة 39% على أساس سنوي في إيرادات التسعة أشهر الأولى من عام 2021 على خلفية "تحسن الطلب الكلي"، حيث ارتفع صافي الدخل للفترة بنسبة 59.8% على أساس سنوي إلى مليار جنيه.

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ونمت الإيرادات من قطاع السيارات والخدمات المتعلقة بها بنسبة 35.1% على أساس سنوي لتصل إلى 6.5 مليار جنيه في الربع الثالث من عام 2021، "مدفوعة بشكل أساسي بالطلب القوي وزيادة القوة الشرائية للمستهلكين". وانخفض صافي أرباح القطاع بنسبة 20.9% على أساس سنوي إلى 185.6 مليون جنيه خلال الربع، وهو ما عزته الشركة إلى "التأثير الأساسي المرتفع للأرباح الرأسمالية في الفترة المماثلة".

وحققت "جي بي كابيتال" نموا في الإيرادات بنسبة 26.4% على أساس سنوي لتصل إلى 2.1 مليار جنيه، بينما ارتفع صافي الدخل بنسبة 4.4% على أساس سنوي إلى 146.3 مليون جنيه.

وتخطط الشركة لمواصلة توسيع عروضها من منتجات التكنولوجيا المالية من خلال جي بي كابيتال للاستفادة من مساحة التكنولوجيا المالية المزدهرة في مصر. وترى جي بي أوتو أن الطلب القوي في قطاع السيارات مستمر في دفع أدائها حتى نهاية العام و"تعويض آثار الاضطرابات المتوقعة في سلسلة التوريد". وستعمل الشركة أيضا على إيجاد بدائل للـ "توك توك" بعد قرار الحكومة بحظر استيراد مكوناته.

وقبل أيام، كانت الشركة قد أعلنت أنها تبحث عن خطة بديلة، خاصة وأن قرار وقف استيراد المكونات الأساسية لمركبة الـ"توك توك"، يهدد قطاع الدراجات البخارية ذات الثلاث عجلات في الشركة.

وذكرت أنها بدأت في صياغة استراتيجيات وحلول بديلة لتخفيف النقص المتوقع في الإيرادات. ولم تكشف الشركة عن عائدات قطاع السيارات ذات الثلاث عجلات في أحدث إعلان للنتائج المالية لها، لكنها قالت إنها - إلى جانب الدراجات النارية - حققت عائدات بقيمة 1.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2021. ويمثل هذا ما يقرب من 16% من إجمالي إيراداتها المتعلقة بالسيارات خلال الفترة.

وباعت "جي بي أوتو" ما يقرب من 37 ألف دراجة ثلاثية العجلات في الفترة من يناير إلى يونيو، بزيادة 47% عن الفترة ذاتها من عام 2020 التي باعت خلالها نحو 30.6 ألف دراجة نارية. لكن لدى الشركة من 3 إلى 6 أشهر من مخزون الـ"توك توك" الذي سيطرح في السوق، مما يمنحها مجالا لتخفيف التأثير بينما تبحث عن بدائل.