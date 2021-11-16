.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"مطارات الدمام" للعربية: استثمارات مطار الملك فهد قد تصل إلى 500 مليون ريال

  • الخط
طيران

"مطارات الدمام" للعربية: استثمارات مطار الملك فهد قد تصل إلى 500 مليون ريال

مطار الملك فهد يقع على رقعة مساحية كبيرة تقدر بأكثر من 700 كلم مربع

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

على هامش معرض دبي للطيران، أكد فهد الحربي الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام في مقابلة مع "العربية"، أن حجم الاستثمارات في مطار الملك فهد قد يصل إلى 500 مليون ريال في الفترة المقبلة.

وأوضح أن مطار الملك فهد عمره يفوق 35 سنة، وهو تحفة معمارية لكن التقادم يجعل الاستثمارات تتخطى هذا الرقم.

وقال إن شركة مطارات الدمام شركة مشغلة لثلاثة مطارات في المملكة في القطاع الشرقي، وهي مطار الملك فهد ومطار الأحساء ومطار القيصومة في حفر الباطن، مضيفاً أن الفكرة من تأسيس الشركة وإسناد تشغيل المطارات لها، تكمن في رفع الكفاءة التشغيلية ودراسة الاستثمارات بشكل أفضل في المستقبل.

ولفت إلى أن مطار الملك فهد يقع على رقعة مساحية كبيرة تقدر بأكثر من 700 كلم مربع، سيتم استثمارها عن طريق منح فرص استثمارية في الفنادق والمنتجعات وخدمات وقرى الشحن والمستودعات وغيرها من المناطق اللوجستية.

وقال: "لدينا في قرى الشحن بمطار الملك فهد أكثر من 13 مستثمرا دوليا ومحليا".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كيف نجا سائق التاكسي المتفجر منه.. زوجته شاهدت الفيديو كيف نجا سائق التاكسي المتفجر منه.. زوجته شاهدت الفيديو
رقص في الشارع.. شاهد عراقيا يحتفل بخسارة ميليشيات إيران رقص في الشارع.. شاهد عراقيا يحتفل بخسارة ميليشيات إيران
الأكثر قراءة
منح الجنسية السعودية لخبراء طاقة وشخصيات دينية وطبية وتعليمية منح الجنسية السعودية لخبراء طاقة وشخصيات دينية وطبية وتعليمية
بعد الجدل عن جنس اللاعبة الإيرانية.. مدربتها ترد بعد الجدل عن جنس اللاعبة الإيرانية.. مدربتها ترد
سوري عراقي الأم فجّر التاكسي بباحة المستشفى في ليفربول سوري عراقي الأم فجّر التاكسي بباحة المستشفى في ليفربول
أصيب بالإغماء فور الحكم.. المؤبد لداعية هتك عرض طفلة بمصر أصيب بالإغماء فور الحكم.. المؤبد لداعية هتك عرض طفلة بمصر
6 عادات أثناء وجبة الفطور تساعدك في التخلص من الوزن الزائد 6 عادات أثناء وجبة الفطور تساعدك في التخلص من الوزن الزائد
بعد طلب رد المحكمة.. ما مصير بعد طلب رد المحكمة.. ما مصير "فتاة التيك توك" التي شغلت مصر؟
قبل أن تذهب
الاتحاد الأوروبي يواجه بيلاروسيا بالعقوبات لمنع استخدام المهاجرين كورقة ابتزاز
الاتحاد الأوروبي يواجه بيلاروسيا بالعقوبات لمنع استخدام المهاجرين كورقة ابتزاز
اكتشف المزيد