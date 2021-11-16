"مطارات الدمام" للعربية: استثمارات مطار الملك فهد قد تصل إلى 500 مليون ريال

على هامش معرض دبي للطيران، أكد فهد الحربي الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام في مقابلة مع "العربية"، أن حجم الاستثمارات في مطار الملك فهد قد يصل إلى 500 مليون ريال في الفترة المقبلة.

وأوضح أن مطار الملك فهد عمره يفوق 35 سنة، وهو تحفة معمارية لكن التقادم يجعل الاستثمارات تتخطى هذا الرقم.

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وقال إن شركة مطارات الدمام شركة مشغلة لثلاثة مطارات في المملكة في القطاع الشرقي، وهي مطار الملك فهد ومطار الأحساء ومطار القيصومة في حفر الباطن، مضيفاً أن الفكرة من تأسيس الشركة وإسناد تشغيل المطارات لها، تكمن في رفع الكفاءة التشغيلية ودراسة الاستثمارات بشكل أفضل في المستقبل.

ولفت إلى أن مطار الملك فهد يقع على رقعة مساحية كبيرة تقدر بأكثر من 700 كلم مربع، سيتم استثمارها عن طريق منح فرص استثمارية في الفنادق والمنتجعات وخدمات وقرى الشحن والمستودعات وغيرها من المناطق اللوجستية.

وقال: "لدينا في قرى الشحن بمطار الملك فهد أكثر من 13 مستثمرا دوليا ومحليا".