أمازون ستتوقف عن قبول بطاقات ائتمان فيزا الصادرة في هذه الدولة!

ستتوقف شركة أمازون عن قبول المدفوعات التي تتم باستخدام بطاقات ائتمان فيزا Visa الصادرة في المملكة المتحدة، اعتباراً من العام المقبل.

جاء ذلك، حيث تلقى بعض عملاء شركة التجارة الإلكترونية العملاقة، إشعاراً من أمازون يفيد بأنه "اعتباراً من 19 يناير 2022، لن يتم قبول بطاقات ائتمان Visa الصادرة في المملكة المتحدة"، بسبب الرسوم العالية التي تفرضها Visa لمعالجة المعاملات.

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ولا يزال بإمكان عملاء أمازون استخدام بطاقات الخصم من Visa، بالإضافة إلى بطاقات الائتمان ماستركارد، وأميكس، وبطاقات الائتمان من فيزا الصادرة من خارج المملكة المتحدة، وفقاً للمعلومات التي شاركتها مع العملاء.

من جانبه، قال متحدث باسم فيزا: "نشعر بخيبة أمل كبيرة لأن أمازون تهدد بتقييد اختيار المستهلك في المستقبل".

وأضاف في رسالة عبر البريد الإلكتروني توصلت بها وكالة "بلومبرغ": "عندما يكون اختيار المستهلك محدوداً، لا أحد يربح".

وتابع: "لدينا علاقة طويلة الأمد مع أمازون، ونواصل العمل من أجل التوصل إلى حل".

فيما لم ترد أمازون على الفور على طلبات التعليق.