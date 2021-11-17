التضخم في بريطانيا يقفز إلى أعلى مستوى في 10 سنوات

ارتفعت تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة في أكتوبر، إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات، وأصبح الرقم الآن أكثر من ضعف الهدف الذي حدده بنك إنجلترا.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة نمواً بنسبة 4.2% خلال الـ 12 شهراً المنتهية في أكتوبر 2021، مرتفعاً من 3.1% في سبتمبر، مقابل توقعات الاقتصاديين في استطلاع لوكالة رويترز عند 3.9% لشهر أكتوبر.

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وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة، متحدياً توقعات العديد من المستثمرين بأنه سيصبح أول بنك مركزي كبير يرفع أسعار الفائدة في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

كان البنك يراقب بيانات الاقتصاد الحاسمة، وسط استمرار ارتفاع التضخم، مقابل نمو اقتصادي معتدل، وتشدد ظروف العمل.

ومن المؤكد أن بيانات الأربعاء ستضيف المزيد من الضغط على البنك للتحرك في اجتماعه في ديسمبر، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويتوقع بنك إنجلترا أن يرتفع التضخم أكثر إلى حوالي 5% في الربيع، قبل أن يتراجع نحو هدفه البالغ 2% بحلول أواخر عام 2023، مع تلاشي تأثير ارتفاع أسعار النفط والغاز وتراجع الطلب على السلع.

التضخم في منطقة اليورو

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في بانثيون ماكرو إيكونوميكس، صامويل تومبس، إن ذروة التضخم القادمة ستصل به إلى ارتفاع بنسبة 5%، وكتب في مذكرة بحثية: "القفزة في المعدل الرئيسي في أكتوبر إلى أعلى معدل لها منذ ديسمبر 2011، كانت مدفوعة بشكل أساسي بالزيادة بنسبة 12.2%، في الحد الأقصى لسعر التعريفة الافتراضية لشركة Ofgem"، في إشارة إلى ارتفاع أسعار الغاز.

إضافة إلى ذلك، قفزت أسعار وقود السيارات بنسبة 3% على أساس شهري في أكتوبر، لكنها انخفضت بشكل طفيف عن مستوياتها قبل عام، مما أدى إلى زيادة مساهمتها في المعدل الرئيسي 0.1 نقطة أساس. كما ارتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلك للغذاء إلى 1.2%، من 0.8%، ليغلق الفجوة مع أسعار المنتجين".

على الجانب الآخر، سجل التضخم في منطقة اليورو أعلى مستوى له في 13 عاماً في أكتوبر، عند 4.1%، وسط ارتفاعات في أسعار الطاقة.

وجاء التضخم في منطقة اليورو عند أعلى مستوياته منذ يوليو 2008، متجاوزاً التوقعات البالغة 3.7%، ومرتفعاً عن مستويات سبتمبر البالغة 3.4%.