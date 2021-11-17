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بلومبرغ: الإمارات تبدأ قريباً ترسية عقود ضمن مشروعات غاز بـ 20 مليار دولار

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أدنوك
أدنوك
اقتصاد الإمارات

بلومبرغ: الإمارات تبدأ قريباً ترسية عقود ضمن مشروعات غاز بـ 20 مليار دولار

تستهدف بدء الإنتاج في حقل دلما بحلول 2025

دبي - العربية.نت

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تعتزم الإمارات، تسريع مشروعات الغاز الطبيعي البالغة قيمتها 20 مليار دولار، من خلال إرساء عقود بعضها في الأيام المقبلة، في إطار سعيها لتعزيز صادرات الوقود.

وقالت مصادر لوكالة "بلومبرغ"، إن من المقرر أن تقوم شركة أدنوك، بترسية عقود أعمال الهندسة والبناء لحقل غاز دلما في مياه الخليج العربي في أقرب وقت من هذا الأسبوع، على أن يبدأ تدفق الغاز بحلول عام 2025.

وتعمل أدنوك على زيادة إنتاج الغاز، وسط تحول المستهلكين بعيداً عن النفط الخام والفحم، لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

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ومن المتوقع أن يساعد حقل دلما في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات بحلول عام 2030. حيث قال الرئيس التنفيذي لـ"أدنوك"، سلطان الجابر يوم الاثنين، إن الإمارات ستصدر بعض الإمدادات الفائضة كغاز طبيعي مسال. فيما امتنعت أدنوك عن التعليق على عقود دلما.

وتمتلك شركة إيني الإيطالية، وOMV AG النمساوية وWintershall AG الألمانية معاً حصة 40% في دلما، بينما تمتلك أدنوك النسبة المتبقية. وفي 2018 قالت أدنوك إن الحقل سيضخ 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا و120 ألف برميل من النفط.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة إيني، كلاوديو ديسكالزي، إنه يأمل في أن تتخذ أدنوك قراراً استثمارياً نهائياً بشأن حقلي حائل وغاشا الأكبر في العام المقبل.

تأخر العمل في الحقول في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، كما ألغت أدنوك عقدا بقيمة 1.5 مليار دولار للعمل في دلما، والذي أوضحت أنه سيعاد طرحه.

وقال ديسكالزي في 2018، إن الاستثمار في جميع امتيازات الغاز قد يصل إلى 20 مليار دولار.

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