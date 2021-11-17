شركة لوسيد تتجاوز فورد وتقترب من تخطي جنرال موتورز!

تجاوزت القيمة السوقية لمجموعة لوسيد، شركة فورد موتور، يوم الثلاثاء، حيث وصلت قيمتها إلى 89.9 مليار دولار بعد زيادة بنسبة 24% في سعر السهم، بعدما كشفت الإدارة التنفيذية للشركة، عن قفزة كبيرة في الحجوزات على سياراتها الأولى، كما أن خطط الإنتاج لعام 2022 لا تزال على المسار الصحيح.

وبعد تجاوزها شركة فورد، تقترب لوسيد من تخطي جنرال موتورز، التي تبلغ قيمتها السوقية 90.9 مليار دولار.

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من جانبه، يعتقد الرئيس التنفيذي لشركة لوسيد غروب، بيتر رولينسون، أن هناك طريقاً طويلاً أمام السهم ليتجاوز صانعي السيارات التقليديين، لتتم مقارنتها في النهاية من حيث القيمة مع شركة تسلا.

ويقارن رولينسون، وهو مسؤول تنفيذي سابق في تسلا، بشكل دائم بين سيارة لوسيد، وتسلا من حيث التقنيات الداخلية والتطوير الشامل للسيارات الكهربائية.

ومنذ طرح الشركة للاكتتاب العام من خلال شركة استحواذ ذات غرض خاص في يوليو، ارتفع سعر سهم لوسيد بأكثر من 80% حتى إغلاق يوم الاثنين.

ويبدو أن عدوى ارتفاعات أسهم شركات السيارات الكهربائية، أصابت شركة ريفيان، والتي تم طرحها للاكتتاب العام الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت قيمتها السوقية إلى 140 مليار دولار.

على الجانب الآخر، بدأت شركة لوسيد في تسليم أولى سياراتها من طراز "لوسيد آير" الشهر الماضي، ويمكن للسيارة السير لمسافة 520 ميل عبر شحنة واحدة.

كما حصلت السيارة على لقب أفضل سيارة للعام من MotorTrend يوم الاثنين، وهي جائزة مرموقة في صناعة السيارات.

وتتوقع لوسيد إنتاج 20 ألف سيارة سيدان من طراز لوسيد آير في عام 2022، مما يدر عائدات تزيد عن 2.2 مليار دولار.

وأبلغت الشركة المستثمرين يوم الاثنين، عن وصول عمليات الحجز المسبق على سياراتها إلى أكثر من 17000 عملية حجز لسيارتها السيدان من طراز آير، بزيادة عن 13000 تم تسجيلها بنهاية الربع الثالث.