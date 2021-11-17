وزير الصناعة السعودي للعربية: شركات بدأت العمل للاستثمار في "أوكساجون"

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن مدينة نيوم الصناعية "أوكساجون" ستكون نافذة المملكة للصناعات الجديدة والمبتكرة إلى العالم، وستعمل على استقطاب المستثمرين الذين يحملون قدرات تكنولوجية عالية بما في ذلك الصناعة الذكية المعتمدة على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف الخريف، أن "أوكساجون" هي منطقة صناعية تعتبر نافذة لصناعات جديدة واعدة، وستحتضن الابتكار والإبداع وتحافظ على البيئة حيث ستكون المدينة بأكملها مبنية على الطاقة المتجددة.

مادة اعلانية

وأوضح أنها تمثل نقلة نوعية للقطاع الصناعي المهم والواعد الذي توليه رؤية المملكة 2030 الاهتمام الكبير، ورغم القدرة الصناعية الهامة بجميع المدن في المملكة سواء من خلال الهيئة الملكية للجبيل وينبع أو هيئة المدن الصناعية، إلا أن هذه المدينة ستكون نافذة المملكة للعالم.

وأكد أن المدينة ستكون بها استثمارات نوعية في التقنيات الجديدة، مضيفاً: "نريد أن نكون مصدرين للتقنيات وليس مستوردين لها، وستوفر المدينة الفرص لجذب المستثمرين، حيث إن مدينة من هذا النوع لديها فرص كبيرة جدا للسكن والمعيشة والابتكار والتعلم وتطوير التقنيات بجميع أنواعها لخدمة العالم بأسره".

وقال إن إطلاق المدينة يأتي مع بدء العمل بشكل جدي للاستثمار في المنطقة، من شركات سواء في الحلول التقنية أو الطاقة المتجددة التي تعتبر مهمة جدا في مرحلة تأسيس البنية التحتية.

تعتبر مدينة نيوم الصناعية "أوكساجون"، أكبر تجمع صناعي عائم في العالم، وستكون حافزا للنمو الاقتصادي والتنوع في السعودية، وستدعم المملكة في التجارة الإقليمية.