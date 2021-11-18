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شركة سيارات كهربائية تفقد 23 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم

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ريفيان أوتوموتيف
ريفيان
سيارات كهربائية

شركة سيارات كهربائية تفقد 23 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم

خسائر القيمة السوقية تعادل شركتي أميركان إيرلاينز ونيوز كورب مجتمعتين

دبي - العربية.نت

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انهارت مسيرة الارتفاعات الصاروخية لشركة السيارات الكهربائية الناشئة ريفيان أوتوموتيف Rivian Automotive بشكل مفاجئ يوم الأربعاء، والتي استمرت لخمسة جلسات متتالية، بعد أن تراجعت القيمة السوقية للشركة بنحو 23 مليار دولار.

وهبط سهم ريفيان، والتي تم طرحها للاكتتاب العام الأسبوع الماضي، بنسبة 18% لتصل إلى 140.35 دولاراً في نيويورك.

وتمثل حجم الخسائر السوقية لأسهم الشركة ما يعادل القيمة السوقية شركة أميركان إيرلاينز غروب، وشركة نيوز كورب، مجتمعتين.

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قلص السهم بعض تلك الخسائر ليغلق منخفضاً بنسبة 15% عند 146.07 دولاراً.

وعلى الرغم من الانخفاضات، لا تزال قيمة ريفيان تبلغ حوالي 130 مليار دولار، في المرتبة الرابعة بين أكبر شركات السيارات في العالم، حيث تراجعت مركزاً واحداً خلف شركة فولكس فاغن.

ويأتي الارتفاع السريع لشركة ريفيان وسط طلب متزايد بين المستثمرين على الأسهم المرتبطة بالسيارات الكهربائية، حيث أعلنت الحكومات والشركات على مستوى العالم عن سياسات وخطط لمواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ.

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