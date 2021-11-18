كيف تخرج البورصة المصرية من عثرتها؟

قال العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية محمد فتح الله، في مقابلة مع "العربية"، إن البورصة المصرية يجب أن تكون معبرة عن الاقتصاد المصري الذي يسجل مستويات نمو جيدة.

وأكد فتح الله أن المؤسسات العالمية تشيد بأداء الاقتصاد المصري خلال فترة الجائحة، ولكن هذا لا ينعكس على أداء الأسهم.

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وأوضح أنه يجب الوقوف على المعالجات للخروج بقرارات ملزمة تدعم التعافي.

وأكد فتح الله أن الشركات تسجل أداء غير عادي من ناحية مضاعفات الربحية المغرية جدا مقارنة بالأسواق الناشئة المماثلة لمصر.

وذكر أن السوق المصرية هي ثالث أسوأ سوق خلال 2020 وهي الأسوأ خلال 2021، حسب ما أفادت تقارير نشرتها وكالة أنباء عالمية، وهذا يدعو إلى تحرك سريع للخروج من الأزمة.

ويرى فتح الله أن المستثمر كان مضطرا أن يتعامل مع السوق وفي ظل عدم وجود طروحات جديدة أو دعم أو إنصاف في موضوع الضرائب.

وأفاد فتح الله أن السوق يحتاج إلى وقفة لعلاج المشاكل، كما تحتاج البورصة إلى الدعم وفهم طبيعة العمل من قبل المجموعة الوزارية الاقتصادية.