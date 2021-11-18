.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كيف تخرج البورصة المصرية من عثرتها؟

  • الخط
البورصة المصرية

كيف تخرج البورصة المصرية من عثرتها؟

سوق الأسهم غير معبر عن أداء الاقتصاد المصري

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية محمد فتح الله، في مقابلة مع "العربية"، إن البورصة المصرية يجب أن تكون معبرة عن الاقتصاد المصري الذي يسجل مستويات نمو جيدة.

وأكد فتح الله أن المؤسسات العالمية تشيد بأداء الاقتصاد المصري خلال فترة الجائحة، ولكن هذا لا ينعكس على أداء الأسهم.

وأوضح أنه يجب الوقوف على المعالجات للخروج بقرارات ملزمة تدعم التعافي.

بورصة مصر تطرح بدائل مقترحة لمواجهة مخالفات التداول أسواق المال البورصة المصرية بورصة مصر تطرح بدائل مقترحة لمواجهة مخالفات التداول

وأكد فتح الله أن الشركات تسجل أداء غير عادي من ناحية مضاعفات الربحية المغرية جدا مقارنة بالأسواق الناشئة المماثلة لمصر.

وذكر أن السوق المصرية هي ثالث أسوأ سوق خلال 2020 وهي الأسوأ خلال 2021، حسب ما أفادت تقارير نشرتها وكالة أنباء عالمية، وهذا يدعو إلى تحرك سريع للخروج من الأزمة.

ويرى فتح الله أن المستثمر كان مضطرا أن يتعامل مع السوق وفي ظل عدم وجود طروحات جديدة أو دعم أو إنصاف في موضوع الضرائب.

وأفاد فتح الله أن السوق يحتاج إلى وقفة لعلاج المشاكل، كما تحتاج البورصة إلى الدعم وفهم طبيعة العمل من قبل المجموعة الوزارية الاقتصادية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر منذ القرن الـ15 الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر منذ القرن الـ15
دراسة تثبت علمياً مقولة دراسة تثبت علمياً مقولة "ما أعز من الولد إلا ولد الولد"
الأكثر قراءة
وفاة الفنان السوري زهير رمضان عن 61 عاما وفاة الفنان السوري زهير رمضان عن 61 عاما
قائمة بالممنوعين من الغناء في مصر.. الأسماء ستصدمك! قائمة بالممنوعين من الغناء في مصر.. الأسماء ستصدمك!
بشكل مفاجئ.. رحيل المذيعة المصرية شيرين دويك بشكل مفاجئ.. رحيل المذيعة المصرية شيرين دويك
جدل في مصر.. وفاة عروس بعد ساعات من الزفاف جدل في مصر.. وفاة عروس بعد ساعات من الزفاف
هل تذكرون من حبسا أطفالهما بمنزل الرعب؟.. فظائع تفضح هل تذكرون من حبسا أطفالهما بمنزل الرعب؟.. فظائع تفضح
محمد صلاح في محمد صلاح في "ورطة" بسبب الحرس الشخصي.. غضب في مصر
قبل أن تذهب
مهاجرون يبحثون عن أسرهم بعدما فصلتهم الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
مهاجرون يبحثون عن أسرهم بعدما فصلتهم الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
اكتشف المزيد