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صندوق النقد الدولي يجدد خط ائتمان للمكسيك بـ 50 مليار دولار

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mexico city shutterstock
مكسيكو سيتي
صندوق النقد

صندوق النقد الدولي يجدد خط ائتمان للمكسيك بـ 50 مليار دولار

الحكومة خفضت المبلغ تدريجيا منذ عام 2017 عندما بلغ 90 مليار دولار

واشنطن - (أ ف ب)

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أعلن صندوق النقد الدولي أنه جدد خط ائتمان لمدة عامين للمكسيك بقيمة 50 مليار دولار.

قال الصندوق في بيان إن الاقتصاد المكسيكي لا يزال معرضا للمخاطر، بما في ذلك جراء تبعات جائحة كوفيد-19، وسيوفر خط الائتمان المرن ضمانة ضد هذه المخاطر جميعها ويعزز ثقة السوق.

أضاف البيان أن الحكومة المكسيكية تعتبر خط الائتمان "احترازيا"، وقد خفضت المبلغ تدريجيا منذ عام 2017، عندما بلغ ما يقرب من 90 مليار دولار.

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وصف جيفري أوكاموتو النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي الاقتصاد المكسيكي أنه "يتعافى من أعمق ركود منذ عقود، مدفوعا بالنمو القوي في الولايات المتحدة وارتفاع معدلات التطعيم".

أضاف أن السلطات نجحت في الحفاظ على الاستقرار المالي على الرغم من التحديات المرتبطة بالجائحة".

وافق صندوق النقد الدولي لأول مرة على خط الائتمان المرن للمكسيك عام 2009، وهي واحدة من خمس دول تلقت الدعم الى جانب كولومبيا وتشيلي وبيرو وبولندا.

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