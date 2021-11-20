صندوق النقد الدولي يجدد خط ائتمان للمكسيك بـ 50 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي أنه جدد خط ائتمان لمدة عامين للمكسيك بقيمة 50 مليار دولار.

قال الصندوق في بيان إن الاقتصاد المكسيكي لا يزال معرضا للمخاطر، بما في ذلك جراء تبعات جائحة كوفيد-19، وسيوفر خط الائتمان المرن ضمانة ضد هذه المخاطر جميعها ويعزز ثقة السوق.

مادة اعلانية

أضاف البيان أن الحكومة المكسيكية تعتبر خط الائتمان "احترازيا"، وقد خفضت المبلغ تدريجيا منذ عام 2017، عندما بلغ ما يقرب من 90 مليار دولار.

وصف جيفري أوكاموتو النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي الاقتصاد المكسيكي أنه "يتعافى من أعمق ركود منذ عقود، مدفوعا بالنمو القوي في الولايات المتحدة وارتفاع معدلات التطعيم".

أضاف أن السلطات نجحت في الحفاظ على الاستقرار المالي على الرغم من التحديات المرتبطة بالجائحة".

وافق صندوق النقد الدولي لأول مرة على خط الائتمان المرن للمكسيك عام 2009، وهي واحدة من خمس دول تلقت الدعم الى جانب كولومبيا وتشيلي وبيرو وبولندا.