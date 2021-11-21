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تخطت مايكروسوفت.. أبل تستعيد عرش الشركات الأكثر قيمة في العالم

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مايكروسوفت وأبل
أبل تتجاوز مايكروسوفت
أبل

تخطت مايكروسوفت.. أبل تستعيد عرش الشركات الأكثر قيمة في العالم

توقعات بإنتاج أبل سيارة ذاتية القيادة في عام 2025

دبي - العربية.نت

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أغلقت أسهم شركة أبل عند مستوى قياسي مرتفع يوم الجمعة، بعد تقرير عن تسريع الشركة جهودها لإطلاق مركبة ذاتية القيادة، حيث صعد السهم بنحو 1.7%، عند مستوى 160.55 دولار.

واستعادت أبل عرش الشركات العالمية من حيث رأس المال السوقي متخطية مايكروسوفت من جديد، بعدما أصبحت قيمة الشركة 2.634 تريليون دولار، فيما حلت مايكروسوفت في المركز الثاني بـ 2.576 تريليون دولار، واحتفظت ألفابيت الشركة الأم لـ غوغل بالمرتبة الثالثة بقيمة سوقية عند 1.984 تريليون دولار.

يأتي ذلك، بعد أن كشفت وكالة "بلومبرغ"، عن ضغط شركة أبل على موظفيها لإنتاج سيارتها ذاتية القيادية بحلول عام 2025. وهو ما يقود أبل لدخول المنافسة بشكل مباشر مع شركات السيارات الكهربائية مثل تسلا، بالإضافة إلى لاعبين ناشئين مثل ريفيان ولوسيد موتورز، وشركات صناعة السيارات التقليدية التي تحاول الانتقال بعيداً عن الوقود التقليدي لمحركاتها مثل جنرال موتورز وفورد.

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كتب بنك الاستثمار، مورغان ستانلي، في ملاحظة: "رغم الصعوبات التي تواجه شركة أبل لتصبح لاعبا جديدا في صناعة السيارات الكهربائية، إلا أن سجل الشركة في عمليات اختراق أسواق جديدة وقدرات التكامل الرأسي تبشر بالنجاح".

وقال مورغان ستانلي إن السيارات تقدم "أوضح طريق" لشركة أبل لمضاعفة إيراداتها وقيمتها السوقية.

يأتي ذلك، فيما ارتفعت أسهم أبل بنسبة 21% هذا العام، مما زاد القيمة السوقية للشركة إلى ما يفوق 2.6 تريليون دولار.

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