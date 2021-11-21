أنظار المستثمرين في المنطقة تتجه إلى هذا القطاع

تركز معظم صناديق الاستثمار والشركات الناشئة في المنطقة، على جزئية المدفوعات في قطاع التقنية المالية، ولكن يبدو أن قطاعاً جديداً بدأ بلفت أنظار المستثمرين بعد تسجيله معدلات نمو كبيرة وسريعة في الخارج خاصة بعد الجائحة.

هو قطاع تكنولوجيا التأمين أو Insurtech بلغة العصر، حيث ارتفع تمويل شركات تكنولوجيا التأمين بـ 12% من 6.5 مليار دولار عام 2019 إلى 7.1 مليار دولار عام 2020.

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وتجاوز أرقام عام 2020 ككل في النصف الأول من العام الحالي فقط، إذ بلغ تمويل الشركات الناشئة في قطاع التقنية المالية عالمياً 7.4 مليار دولار، وشهد 57 صفقة في الربع الثاني من عام 2021، بزيادة 200% عن الربع الثاني 2020.

ومع سعي المزيد من الشركات في صناعة التأمين إلى التحول الرقمي، من المتوقع أن يستمر هذا الرقم بالنمو القوي وخصوصاً بمساعدة التقنية المالية أو الـFintech التي تلعب دوراً محورياً في قطاع التأمين اليوم.

تعمل شركات التقنية المالية على تقليل الوقت اللازم في تقييم المخاطر إلى الحد الأدنى باستخدام المعلومات التي يجمعها الذكاء الاصطناعي وتحليلها.

وكان الحصول على موافقة على بوالص التأمين يستغرق أسابيع لمقدمي الطلبات، تستغرق هذه العملية الآن مجرد ساعات أو حتى دقائق.

تلبي Fintech الاحتياجات الرقمية لجيل الألفية، ما يساعد شركات التأمين على جذب العملاء الأصغر سنًا. هذا إضافة إلى جعل بوليصة التأمين مفصلة بحسب احتياجات كل عميل.

وعلى خلفية النشاط المتزايد، طُرحت 7 شركات ناشئة في مجال التأمين للاكتتاب، العام الماضي، من خلال الاندماج مع شركات الاستحواذ لأغراض خاصة SPACs أو الطروحات العامة الأولية IPOs، وأهم هذه الطروحات كانت لشركة Lemonade التي تقدم التأمين على المنازل. وقُيمت بـ 1.6 مليار دولار عند طرحها للاكتتاب العام في يوليو 2020.

وزاد سعر سهمها بأكثر من الضعف خلال طرحها الأول، ومع ذلك، خسرت الشركة 55.6 مليون دولار في آخر ربع لها مع انخفاض الأسهم بنحو 57% منذ مطلع العام.