الملياردير ياسين منصور للعربية.نت: هذه حقيقة خسارة نصف ثروتي

قال رجل الأعمال المصري ياسين منصور لـ "العربية نت" إنه خسر بالفعل نصف ثروته أي خسر نحو مليار دولار ولكن هذا حدث بعد ثورة يناير 2011 حيث طالبته الحكومة بتعويضات عن أراضٍ وأنشطة كلفته نصف ثروته.

يعد ياسين منصور واحدًا من أثرياء مصر والعرب، بثروة تبلغ 1.1 مليار دولار، وفقًا لتقديرات مجلة فوربس الأميركية. احتل منصور المركز 21 ضمن قائمة الأثرياء العرب في 2021، ويصنف عالميا في المركز 2524 مكرر ضمن قائمة أثرياء العالم.

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ونشرت مجلة فوربس تقريرا أكدت فيه خسارة ياسين منصور نصف ثروته العام الماضي 2020، وهو ما أكد لـ "العربية نت" عدم صحته.

وحول حجم ثروته حاليا أكد ياسين منصور أن الوضع أفضل ولكن رفض الإفصاح عن قيمتها الحالية.

ويعمل ياسين منصور في العديد من المجالات المختلفة، ويمتلك مجموعة من الشركات في عدة مجالات مختلفة في قطاع الصناعة، كما أنه يملك حقوق توزيع العلامات التجارية مثل "جنرال موتورز"، "ميشلان"، "كرافت للأغذية"، "ماكدونالدز".