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إيرادات مجموعة تداول السعودية بالتفصيل.. وتوزيعات الأرباح سنوياً

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سوق السعودية

إيرادات مجموعة تداول السعودية بالتفصيل.. وتوزيعات الأرباح سنوياً

تمثل الشركات الأربع التي تندرج تحت المجموعة

دبي - شادي الزعيم

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بدأت اليوم علامة فارقة في تاريخ مجموعة تداول السعودية، وذلك بعد 14 عاما على تأسيس الشركة في 2007، مع بدء فترة تسجيل الطلبات وبناء سجل الأوامر للفئات المشاركة من المؤسسات والشركات.

هذه الخطوة تأتي بعد قيام المجموعة باستكمال إعادة تنظيم هيكلها في بداية 2021، لتضم أربع شركات شكلت تنويعا في إيرادات المجموعة ككل والتي تجاوزت 900 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وحسب بيانات المجموعة في الأشهر التسعة الأولى من العام، فإن إيرادات خدمات ما بعد التداول تتصدر نسبة 50% من إجمالي الإيرادات، تليها إيرادات خدمات التداول بنسبة 36%، في الأشهر التسعة الأولى من 2021.

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في المرتبة الثالثة تأتي إيرادات خدمات التكنولوجيا وبيانات السوق، حيث شكلت ما يصل إلى 8%، فيما شكلت رسوم الإدراج 6% من الإيرادات الكلية للمجموعة في الأشهر التسعة الأولى من 2021.

وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 30%، في هذه الفترة نتيجة الإدراجات الجديدة وارتفاع قيم التداول.

وانتهجت مجموعة تداول سياسة ثابتة في توزيع الأرباح في الأعوام الثلاثة الماضية من 2018 إلى 2020، حيث قامت بتوزيع 120 مليون ريال سنويا، كما قامت بتوزيع 1.12 مليار ريال في يونيو الماضي كانت من نصيب المستثمر الرئيس في المجموعة صندوق الاستثمارات العامة والذي ستتبقى له حصة 70% من المجموعة بعد طرح حصة 30%، ابتداء من اليوم.

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