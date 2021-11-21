تقرير صادم حول سيارات تسلا.. "أقل موثوقية على الطريق"

شركة السيارات الأكثر قيمة في العالم "تصنع مركبات من بين الأقل موثوقية على الطريق"، وفقًا لدراسة الموثوقية السنوية لـ Consumer Reports.

جاءت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، التي تبلغ قيمتها السوقية الآن أكثر من تريليون دولار، في المرتبة 27 من بين 28 علامة تجارية في صناعة السيارات تم تناولها بالبحث هذا العام من قبل Consumer Reports، وهي منظمة غير ربحية. فيما كانت لينكولن Lincoln العلامة التجارية الوحيدة التي حصلت على درجة موثوقية أقل من تسلا.

مادة اعلانية

تستخدم Consumer Reports الاستطلاعات لمعرفة أنواع المشكلات التي واجهها مالكو السيارات في الأشهر الـ 12 الماضية. وتستخدم هذه البيانات للتنبؤ بمدى موثوقية نماذج 2022 لشركات صناعة السيارات بحيث تمنح كل سيارة درجة.

حصلت طرازات S وY وX من تسلا على درجات موثوقية أقل من المتوسط​​، مما أدى إلى انخفاض مكانة العلامة التجارية بشكل عام. ولا تزال Consumer Reports توصي بسيارة تسلا 2022 موديل 3 سيدان، والتي تتمتع بموثوقية متوسطة.

في الجزء العلوي من القائمة توجد لكزس ومازدا وتويوتا وإنفينيتي وبويك وهوندا وسوبارو. أما ضمن الخمسة الأدنى، باستثناء تسلا ولينكولن، نجد فولكس فاجن وجينيسيس وجيب.

أما الطرازات الأكثر موثوقية لعام 2022 فهي كما يلي: Lexus GX وKia Niro EV وToyota Prius Prime وToyota Prius وCadillac XT5.

كانت السيارات الكهربائية حاضرة في دراسة Consumer Reports، وسجلت سيارات Kia Niro EV و Nissan Leaf و Ford Mustang Mach-E أعلى من المتوسط. وكانت السيارات الهجينة المدمجة هي الأكثر موثوقية.

أما سيارات الدفع الرباعي الكهربائية بالكامل فكانت الأسوأ أداءً، حيث سجلت أقل من المتوسط ​​بشكل عام. وتم تصنيف Tesla Model X و Audi E-Tron في أسفل تلك القائمة. لا تتعلق المشكلات عادة بالمحركات أو البطارية، بل بمكونات مثل الإلكترونيات الدقيقة داخل السيارة، وفق ما أوضحه Business Insider.

تم توثيق مشكلات الجودة في تسلا بشكل جيد على مر السنين، حيث دخلت الشركة - ربما بسرعة كبيرة في بعض الأحيان - في سباق لتسريع الإنتاج وتقديم المزيد من المركبات. ومن المعتاد أن تأتي الموديلات، حتى تلك المختارة جيدًا، مع أنواع من العيوب التي قضت العلامات التجارية الألمانية الفاخرة مثل Audi و BMW عقودًا قبل التخلص منها.

لكن لا يبدو أن العيوب تثني المشترين أو تجعلهم يحبون سيارات تسلا الخاصة بهم بقدر أقل. إذ في المقابل، تحتل تسلا المرتبة الأولى في دراسة Consumer Reports حول رضا المالك.