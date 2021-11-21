رائدات أعمال يتفوقن في دولة عربية.. ويصعدن للمرتبة الثالثة عالمياً

تمثل النساء نسبة كبيرة من نشاط ريادة الأعمال في الدول النامية، ودول المنطقة العربية المتقدمة، وفقاً لدراسة أجريت في 43 دولة من قبل الرابطة العالمية لبحوث ريادة الأعمال.

وأظهرت الدراسة أن النساء في شبه الجزيرة العربية، مثل المملكة العربية السعودية، وعمان، والكويت، يمثلن حصة كبيرة من نشاط ريادة الأعمال، وفي بعض الدول يتفوقن على الرجال.

مادة اعلانية

وعلى عكس الصورة الذهنية لدى البعض فإن الدراسة أظهرت أن العديد من الدول المتقدمة في أوروبا لديها معدلات منخفضة جداً من رائدات الأعمال.

ويميز الباحثون بين ريادة الأعمال التي تحركها الضرورة، والتي يمكن أن تكون ناجمة عن نقص فرص العمل في بلد ما، وريادة الأعمال المدفوعة بالابتكار، الموجودة في البلدان التي لديها أسواق عمل رسمية متطورة.

وأوضحت الدراسة أن أكثر من 50% من النساء البالغات في أنغولا يعملن في نشاط ريادة الأعمال، وهو أعلى بقليل من معدل الرجال، في حين تمثل رائدات الأعمال 5.4% من النساء في مصر، و4.5% في المغرب، مقابل 10% و17% للرجال في البلدين.

وكان أداء الدول الأوروبية سيئاً للغاية، حيث بلغت النسبة في إيطاليا للنساء التي أسست مشروعاتها الخاصة 0.9%، ونحو 2.4% في بولندا، بينما في دولة مثل بنما في أميركا الوسطى فقد كان المعدل مرتفعا بصورة كبيرة حيث وصل معدل النساء اللائي أسسن أعمالهن الخاصة في ريادة الأعمال 29.1%.

وأشارت الدراسة إلى أن معظم البلدان المتقدمة، كان معدل رجال الأعمال الذكور أعلى بنسبة 50 إلى 100% من معدل رائدات الأعمال.

وكشفت الدراسة عن تجاوز معدل رائدات الأعمال نسبة الذكور في المملكة العربية السعودية في عام 2020، حيث أسس 17.7% من النساء في سن العمل أعمالهن الخاصة، مقابل 17% فقط للرجال، ليصعدن للمرتبة الثالثة عالميا.

وفي سلطنة عمان اتسع الفارق، إلى 17.3% للنساء و14.7% للرجال.