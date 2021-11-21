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اقتصادية قناة السويس للعربية: تلقينا 3 عروض لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر

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قناة السويس

اقتصادية قناة السويس للعربية: تلقينا 3 عروض لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر

لاستخدامه في مجالات متنوعة منها تموين السفن

دبي - العربية.نت

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كشف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيي زكي، في مقابلة مع "العربية"، عن دراسة إنشاء لمشاريع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى تلقي ثلاثة عروض حتى الآن من شركات عالمية في هذا الصدد.

وأوضح زكي أن الهيئة تلقت 3 عروض من شركات عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر لاستخدامه مجالات متنوعة منها تموين السفن.

وأكد أن هناك العديد من الحوافز للاستثمار في المنطقة الاقتصادية ومنها حوافز ضريبية.

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وتابع: "ننتهي الشهر القادم من تعديل الاتفاقية الإطارية للمنطقة الصناعية الروسية".

وأكد زكي أنه يأمل الانتهاء من عقود التشغيل للمنطقة الصناعية الروسية نهاية العام الحالي أو بداية 2022، لتدخل طور التنفيذ.

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