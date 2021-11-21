كيف يتحرك اليورو في ظل عودة الإغلاقات؟

قال المحلل المالي في IG، منتصر صفي الدين، إن رفع أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا قد يتم بشكل تدريجي.

وذكر صفي الدين في مقابلة مع "العربية"، أن الأسواق تراقب أرقام التضخم المرتفعة والوظائف الجديدة في بريطانيا، ومدى تجاوب بنك إنجلترا معها.

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وتابع: "المتداولون الكبار بالنسبة للجنيه الإسترليني اتجه أغلبيتهم للبيع على أساس توقعات تشير إلى ضعف الجنيه.. وذلك ليس بسبب السياسة النقدية لبنك إنجلترا فقط، إنما أيضا بسبب موضوع البريكست".

وحول ما يؤثر على أداء العملة الأوروبية، أشار صفي الدين، إلى أن تحركات البنك المركزي الأوروبي لن تشهد إيقاف التيسير النقدي بشكل كامل، متوقعا استمرار برنامج شراء الأصول ومن المحتمل أن تزداد القيمة، وقد يكون هناك برنامج آخر لمساعدة اقتصاد المنطقة.

وأفاد بأن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل، بحسب ما أوردته تصريحات رئيسة البنك كريستين لاغارد.