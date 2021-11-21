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ما أسباب ضعف بورصة الكويت في الجلسات الأخيرة؟

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بورصة الكويت

ما أسباب ضعف بورصة الكويت في الجلسات الأخيرة؟

عمليات مضاربية على الأسهم وجني أرباح

دبي - العربية.نت

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قال مدير عام شركة الأجيال القادمة للاستشارات، عيد الشهري، إن ضعف بورصة الكويت يمكن أن يرجع إلى تزايد عمليات جني الأرباح لصغار المستثمرين في السوق.

وأضاف الشهري في مقابلة مع "العربية"، أن أسهم "جي إف إتش" وبنك وربة والوطنية العقارية هي الأسهم المضاربية في السوق، مشيراً إلى أن أسعارها أقل من نصف دينار والتي يعتبر المستثمرون أنها رخيصة.

وتابع: "نظرا لانخفاض أسعار هذه الأسهم حسبما يرى المستثمرون فهم يضخون السيولة فيها ويشترون في ظروف عادية، في المقابل عند البيع يتخلصون من هذه الأسهم سريعا".

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وأشار إلى أن صغار المستثمرين في هذه الحالة يفضلون عمليات البيع السريع، أما كبار المستثمرين فيتأنون لأنه مازال هناك مجال للارتفاع.

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