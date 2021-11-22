.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الصين تضع خطوطاً حمراء لهذا القطاع.. مثقل بـ 5 تريليونات دولار من الديون

  • الخط
اقتصاد الصين

الصين تضع خطوطاً حمراء لهذا القطاع.. مثقل بـ 5 تريليونات دولار من الديون

ثلثا ثروة الصينيين في العقارات السكنية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وضعت الصين ثلاثة خطوط حمراء، لتنظيم القطاع العقاري الذي يشكل ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين والمثقل بديون تصل إلى 5 تريليونات دولار.

وتشن الصين حملة تنظيمية على القطاع العقاري هذه المرة، ضد المضاربين والمطورين المثقلين بالديون للحد من المخاطر المالية المتزايدة وضغوط تكلفة المعيشة.

أدى ذلك إلى انخفاض أسعار المنازل الجديدة لأدنى مستوياتها للمرة الأولى منذ ست سنوات، وذلك بـ 0.2% خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع سبتمبر.

الصين تشدد الرقابة على عائدات البيع المسبق للعقارات وسط تحذيرات الأسواق العقارية اقتصاد الصين الصين تشدد الرقابة على عائدات البيع المسبق للعقارات وسط تحذيرات

يعد قطاع العقارات محركا أساسيا للاقتصاد الصيني، ويمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي، لكن تعتمد هذه السوق بشكل رئيسي على الدين، مما دفع بالسلطات خلال العام الماضي لوضع 3 خطوط حمراء لتنظيم عمل المطورين والحد من مديونيتهم الهائلة، وهي: نسبة المطلوبات إلى الأصول ونسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية ونسبة النقد إلى الالتزامات قصيرة الأجل.

أدى ذلك إلى تراجع النقد لدى العديد من الشركات، وبالتالي سلسلة من التعثر في مدفوعات الديون الخارجية وما لحقها من عمليات بيع في أسهم وسندات إيفرغراند، المطور الأكثر مديونية في العالم، الذي يترنح على حافة التخلف عن السداد.

كما فرضت السلطات الصينية قيودا على قروض الرهون العقارية لردع المضاربة على شراء المساكن، خصوصاً في المدن الرئيسية في الصين (بكين وشنغهاي وشينزين) التي تضم أغلى أسعار العقارات في العالم مقارنة مع متوسط الأرباح المحلية.

ويتركز ثلثا ثروة الصينيين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة في الممتلكات السكنية، كما أن أكثر من 90% من الأسر في الحضر تملك منزلاً، وهي من أعلى المعدلات في العالم.

تغذي هذه النسبة من التملك توقعات بأن الحكومة ستضمن بطريقة أو بأخرى النمو المستدام في هذا القطاع، وكذلك الضغوط الاجتماعية لشراء منزل قبل الزواج.

وبحسب محللي أكسفورد، إذا استمر التراجع في القطاع العقاري الصيني كما حدث قبل 6 سنوات، فإن ذلك سيؤثر على نمو الناتج المحلي العالمي سلباً بـ 0.7% في الربع الأخير من العام المقبل.

ويمكن أن يؤدي المزيد من التدهور في القطاع العقاري إلى تراجع نمو الناتج المحلي الصيني إلى 1.0% فقط في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، وبالتالي تضرر النمو العالمي بشكل كبير خاصة الدول التي تصدر سلعاً أساسية إلى الصين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شركة ناشئة حولت 200 دولار إلى أكثر من 6 مليارات دولار في بضع سنوات شركة ناشئة حولت 200 دولار إلى أكثر من 6 مليارات دولار في بضع سنوات
بالحرب العالمية.. القاهرة احتضنت مؤتمراً حدد مستقبل العالم بالحرب العالمية.. القاهرة احتضنت مؤتمراً حدد مستقبل العالم
الأكثر قراءة
علق بصحراء سعودية ليومين.. فيديو لسوداني علق بصحراء سعودية ليومين.. فيديو لسوداني "يا مرحباً بالفزعة"
وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي
أزمة تضرب سوق القهوة عالمياً.. فلنستعد لسعر باهظ ومذاق سيئ! أزمة تضرب سوق القهوة عالمياً.. فلنستعد لسعر باهظ ومذاق سيئ!
بيغ رامي إلى شهر العسل مع زوجة جديدة.. والقديمة مصدومة بيغ رامي إلى شهر العسل مع زوجة جديدة.. والقديمة مصدومة
دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل
أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة
قبل أن تذهب
لبنا .. تعلم اليمنيات قيادة السيارات لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة
لبنا .. تعلم اليمنيات قيادة السيارات لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة
اكتشف المزيد