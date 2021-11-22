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بعد حظر "تيك توك".. الشركة المالكة تتخلى عن حلم السوق الهندية

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تيك توك (شترستوك)
تيك توك
تيك توك

بعد حظر "تيك توك".. الشركة المالكة تتخلى عن حلم السوق الهندية

أغلقت أعمالها في مجال تكنولوجيا التعليم

دبي - العربية.نت

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أبلغت شركة بايت دانس ByteDance الفريق المحلي في الهند اليوم الاثنين، بإغلاق أعمالها في مجال تكنولوجيا التعليم في الهند.

وقالت مصادر لموقع "Techcrunch"، إن القرار جاء بعد مناقشة استمرت أسابيع استكشفت خلالها الشركة أيضاً دمج فريق العمل في الهند مع أعمال تكنولوجيا التعليم الأوروبية التابعة للشركة.

وأضاف أحد المصادر أن معظم الموظفين، إن لم يكن جميعهم، سيُسرحون، حيث يضم قسم تكنولوجيا التعليم أكثر من ثلاثين شخصاً في الهند.

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ولم ترد الشركة على الفور على طلب للتعليق.

وحتى مع حظر تطبيق تيك توك التابع لـ بايت دانس في الهند العام الماضي، ظل اثنان على الأقل من أعمالها مسموح لهما بالعمل، وهما تطبيق Snapsolve، للتعليم، وخدمة بث الموسيقى Resso.

فيما واصلت ByteDance، التي خفضت الكثير من القوى العاملة في الهند العام الماضي، توظيف أشخاص في مجال الموسيقى وتكنولوجيا التعليم.

لكن كلا التطبيقين ظلا يعملان عند مستويات منخفضة في الهند، وحظرت بايت دانس على الموظفين التحدث عن تدني حجم الأعمال.

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