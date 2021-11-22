مصر.. الرقابة المالية توافق على عرض شراء تحالف الدار لـ "سوديك"

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، في مصر اليوم الاثنين، موافقتها على عرض الشراء الإجباري المقدم من تحالف شركة الدار فنتشرز انترناشيونال هولدينغز وشركة غاما فورج لشراء ما يصل إلى 90% من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك".

وتم تحديد السعر النقدي عند 20 جنيهاً للسهم وبحد أدنى للتنفيذ 51% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.

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تأتي موافقة الرقابة المالية بعد أكثر من شهرين على تقديم عرض الشراء، من قبل تحالف الدار، في 14 سبتمبر الماضي.

كانت "سوديك" قد تلقت عرضا في مارس من "الدار العقارية" للاستحواذ بمفردها أو بالتحالف مع مستثمرين آخرين، على حصة لا تقل عن 51% من أسهم سوديك، بسعر مبدئي يتراوح بين 18 و19 جنيها للسهم.

وسمحت الهيئة لتحالف الدار بتمديد أجل عرض الاستحواذ أكثر من مرة، لحين الانتهاء من الفحص النافي للجهالة على الشركة، حيث تم رفع سعر العقد في 14 سبتمبر الماضي إلى 20 جنيها.

ويبلغ رأس المال المصدر لشركة "سوديك" 1.39 مليار جنيه، موزعًا على 349 مليون سهم بقيمة اسمية عند 4 جنيهات للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية سوديك بين عدة شركات (خلافا للتكتل السابق)، أبرزها شركة العليان السعودية الاستثمارية المساهم المنفرد الأكبر بنسبة 14%.

كما يستحوذ تحالف يضم حسن علام العقارية، وأكت فاينانشال للاستثمارات، وكونكريت بلس للهندسة والإنشاءات، وآخرون على حصة وصلت إلى 15% حتى 9 فبراير الماضي.

كما تساهم عائلة أبانمي بنسبة 10%، وشركة ريبليوود للاستشارات بنسبة 9%، وريمكو آي جي تي للاستثمار بنسبة 7%.

من ناحية أخرى، قالت البورصة المصرية، إنه تقرر إلغاء جميع العمليات المنفذة خلال جلسة اليوم 22 نوفمبر 2021، على أسهم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك".

وأضافت البورصة في بيان اليوم الاثنين، أن ذلك بناء على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية.