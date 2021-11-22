ضعف شديد يهيمن على أداء بورصة مصر.. وهذه الأسباب

قال مدير البحوث في المروة لتداول الأوراق المالية، مينا رفيق، إن أداء البورصة المصرية الضعيف ظهر على مؤشر إيجي 70، الذي انخفض بنسبة كبيرة خلال آخر شهرين.

وأوضح رفيق في مقابلة مع "العربية" أن مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة يتداول حاليا عند مستوى 1900 نقطة، مقابل 3100 نقطة قبل شهرين.

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في المقابل، يرى رفيق أن أسهم إيجي إكس 30 مستقرة، والأسهم القيادية متماسكة.

وأشار إلى أن المستثمرين الأفراد هم الفئة المسيطرة على مؤشر إيجي إكس 70 وسط غياب واضح للمؤسسات، وهذا سبب رئيسي وراء الانخفاض الكبير في أحجام التداول.

وتابع رفيق: "هناك تأخر في تطبيق حوافز للمستثمرين في السوق، مما أدى لهذه الحالة من الضعف في السوق، مثل ضريبة الأرباح الرأسمالية التي طالب المستثمرون بإلغائها بشكل كامل خلال الفترة الحالية لدعم الطروحات الجديدة".

وقال رفيق إن الأسهم المصرية في الفترة الحالية أسعارها مغرية جدا للشراء، والتوزيعات النقدية تتجاوز 12% ووصلت إلى 15%.

ولفت إلى أن غالبية الأسهم القيادية سجلت طفرات في نتائج أعمالها، ولكن أسعار الأسهم لا تعبر عن هذه الطفرات.