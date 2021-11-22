.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ضعف شديد يهيمن على أداء بورصة مصر.. وهذه الأسباب

  • الخط
البورصة المصرية

ضعف شديد يهيمن على أداء بورصة مصر.. وهذه الأسباب

إيجي إكس 70 تراجع من مستوى 3100 إلى 1900 نقطة في شهرين

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال مدير البحوث في المروة لتداول الأوراق المالية، مينا رفيق، إن أداء البورصة المصرية الضعيف ظهر على مؤشر إيجي 70، الذي انخفض بنسبة كبيرة خلال آخر شهرين.

وأوضح رفيق في مقابلة مع "العربية" أن مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة يتداول حاليا عند مستوى 1900 نقطة، مقابل 3100 نقطة قبل شهرين.

في المقابل، يرى رفيق أن أسهم إيجي إكس 30 مستقرة، والأسهم القيادية متماسكة.

لماذا لا تتفاعل بورصة مصر إيجاباً مع مبادرات التحفيز الحكومية؟ قصص اقتصادية البورصة المصرية لماذا لا تتفاعل بورصة مصر إيجاباً مع مبادرات التحفيز الحكومية؟

وأشار إلى أن المستثمرين الأفراد هم الفئة المسيطرة على مؤشر إيجي إكس 70 وسط غياب واضح للمؤسسات، وهذا سبب رئيسي وراء الانخفاض الكبير في أحجام التداول.

وتابع رفيق: "هناك تأخر في تطبيق حوافز للمستثمرين في السوق، مما أدى لهذه الحالة من الضعف في السوق، مثل ضريبة الأرباح الرأسمالية التي طالب المستثمرون بإلغائها بشكل كامل خلال الفترة الحالية لدعم الطروحات الجديدة".

وقال رفيق إن الأسهم المصرية في الفترة الحالية أسعارها مغرية جدا للشراء، والتوزيعات النقدية تتجاوز 12% ووصلت إلى 15%.

ولفت إلى أن غالبية الأسهم القيادية سجلت طفرات في نتائج أعمالها، ولكن أسعار الأسهم لا تعبر عن هذه الطفرات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شركة ناشئة حولت 200 دولار إلى أكثر من 6 مليارات دولار في بضع سنوات شركة ناشئة حولت 200 دولار إلى أكثر من 6 مليارات دولار في بضع سنوات
بالحرب العالمية.. القاهرة احتضنت مؤتمراً حدد مستقبل العالم بالحرب العالمية.. القاهرة احتضنت مؤتمراً حدد مستقبل العالم
الأكثر قراءة
علق بصحراء سعودية ليومين.. فيديو لسوداني علق بصحراء سعودية ليومين.. فيديو لسوداني "يا مرحباً بالفزعة"
وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي
أزمة تضرب سوق القهوة عالمياً.. فلنستعد لسعر باهظ ومذاق سيئ! أزمة تضرب سوق القهوة عالمياً.. فلنستعد لسعر باهظ ومذاق سيئ!
بيغ رامي إلى شهر العسل مع زوجة جديدة.. والقديمة مصدومة بيغ رامي إلى شهر العسل مع زوجة جديدة.. والقديمة مصدومة
دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل
أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة
قبل أن تذهب
لبنا .. تعلم اليمنيات قيادة السيارات لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة
لبنا .. تعلم اليمنيات قيادة السيارات لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة
اكتشف المزيد