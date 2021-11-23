ما هو تأثير سحب الدول المستهلكة من الاحتياطيات على أسواق النفط؟

قال كبير استراتيجي الأسواق في Exness، وائل مكارم، في مقابلة مع "العربية"، إن استمرار جيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي يعني استمرار نفس النهج ولذلك الأسواق كانت مطمئنة لهذا الموضوع، بأنه لا تغيير في السياسة النقدية.

وأضاف وائل مكارم، أن 4 أعضاء من الاحتياطي الفيدرالي لمحوا إلى تسريع وتيرة تقليص مشتريات الأصول، وذلك كان له تأثير على الأسواق في اليومين الماضيين، مع مزيد من الاستفادة المتوقعة للدولار الأميركي.

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وأوضح أنه يوجد تباين واضح في السياسة النقدية بين الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى وهو ما يتوقع أن يصعد بمؤشر الدولار إلى مكاسب أخرى، لا سيما مع تقليص أكبر في مشتريات الأصول، وذلك يعتمد على الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي.

وعن أسواق أوروبا، قال وائل مكارم، إن مؤشر مديري المشتريات في ألمانيا كان إيجابيا اليوم، لكنه إذا تم تقييد الحركة في ألمانيا فذلك سيؤثر على الأسواق الألمانية، لافتاً إلى تأثر اليورو بتبني لاجارد أن التضخم مرحلي، لكن الأسهم تتأثر بشكل أكبر في المنطقة الأوروبية.

بشأن أسواق النفط، قال كبير استراتيجي الأسواق في Exness، إن الدول المستهلكة للنفط إذا انتظرت دون السحب من الاحتياطي إلى العام المُقبل مع وجود معروض كافٍ من النفط متوقع في الأسواق، كانت لن تتسرع وتسحب من المخزون الاستراتيجي، لكنهم يتطلعون إلى نتيجة سريعة عبر دخول المعروض إلى السوق سريعا.

وأضاف أنه مقارنة بتسريح الاحتياطي في السنوات السابقة، فإن الأسعار تراجعت حالياً بأكثر من 10% من مستويات 85 دولار إلى 75 دولار حالياً، وفي السابق كان التراجع 20%.

وأشار وائل مكارم إلى أن المعروض من الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط، أرقامه ضئيلة، مقارنة بحجم سوق النفط ولذلك تلك الخطوة لن يكون لها تأثير على المدى البعيد، لاسيما مع وجود مشاكل تقنية في الإنتاج يضع الدول المستهلكة في مأزق على المدى البعيد لأن الدول المنتجة ستظل محافظة على الإنتاج وبالتالي لن تكون الطلب كافياً.