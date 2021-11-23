.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ما هو تأثير سحب الدول المستهلكة من الاحتياطيات على أسواق النفط؟

  • الخط
اقتصاد

ما هو تأثير سحب الدول المستهلكة من الاحتياطيات على أسواق النفط؟

لا تغيير في السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال كبير استراتيجي الأسواق في Exness، وائل مكارم، في مقابلة مع "العربية"، إن استمرار جيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي يعني استمرار نفس النهج ولذلك الأسواق كانت مطمئنة لهذا الموضوع، بأنه لا تغيير في السياسة النقدية.

وأضاف وائل مكارم، أن 4 أعضاء من الاحتياطي الفيدرالي لمحوا إلى تسريع وتيرة تقليص مشتريات الأصول، وذلك كان له تأثير على الأسواق في اليومين الماضيين، مع مزيد من الاستفادة المتوقعة للدولار الأميركي.

وأوضح أنه يوجد تباين واضح في السياسة النقدية بين الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى وهو ما يتوقع أن يصعد بمؤشر الدولار إلى مكاسب أخرى، لا سيما مع تقليص أكبر في مشتريات الأصول، وذلك يعتمد على الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي.

الكرملين: بوتين ملتزم بتعهدات روسيا في أوبك+ طاقة أوبك بلس الكرملين: بوتين ملتزم بتعهدات روسيا في أوبك+

وعن أسواق أوروبا، قال وائل مكارم، إن مؤشر مديري المشتريات في ألمانيا كان إيجابيا اليوم، لكنه إذا تم تقييد الحركة في ألمانيا فذلك سيؤثر على الأسواق الألمانية، لافتاً إلى تأثر اليورو بتبني لاجارد أن التضخم مرحلي، لكن الأسهم تتأثر بشكل أكبر في المنطقة الأوروبية.

بشأن أسواق النفط، قال كبير استراتيجي الأسواق في Exness، إن الدول المستهلكة للنفط إذا انتظرت دون السحب من الاحتياطي إلى العام المُقبل مع وجود معروض كافٍ من النفط متوقع في الأسواق، كانت لن تتسرع وتسحب من المخزون الاستراتيجي، لكنهم يتطلعون إلى نتيجة سريعة عبر دخول المعروض إلى السوق سريعا.

وأضاف أنه مقارنة بتسريح الاحتياطي في السنوات السابقة، فإن الأسعار تراجعت حالياً بأكثر من 10% من مستويات 85 دولار إلى 75 دولار حالياً، وفي السابق كان التراجع 20%.

وأشار وائل مكارم إلى أن المعروض من الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط، أرقامه ضئيلة، مقارنة بحجم سوق النفط ولذلك تلك الخطوة لن يكون لها تأثير على المدى البعيد، لاسيما مع وجود مشاكل تقنية في الإنتاج يضع الدول المستهلكة في مأزق على المدى البعيد لأن الدول المنتجة ستظل محافظة على الإنتاج وبالتالي لن تكون الطلب كافياً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أبل تقاضي شركة إسرائيلية مصنعة لبرنامج تجسس استهدف مستخدميها أبل تقاضي شركة إسرائيلية مصنعة لبرنامج تجسس استهدف مستخدميها
شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا
الأكثر قراءة
شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا
ولادات عجيبة في مصر لأطفال بلا بطن ولا جلد وبشعر أبيض ولادات عجيبة في مصر لأطفال بلا بطن ولا جلد وبشعر أبيض
ميسي: أريد العودة ومساعدة برشلونة على النهوض ميسي: أريد العودة ومساعدة برشلونة على النهوض
دولة خليجية تدرس منح إقامة 15 عاماً لهذه الفئة من الوافدين دولة خليجية تدرس منح إقامة 15 عاماً لهذه الفئة من الوافدين
صور غريبة لداهس المارة وفيديو يغني فيه بطريقة محمد رمضان صور غريبة لداهس المارة وفيديو يغني فيه بطريقة محمد رمضان
باكستاني بجدة حاول الانتحار ببلع خليط إسمنتي.. وهكذا تم إنقاذه باكستاني بجدة حاول الانتحار ببلع خليط إسمنتي.. وهكذا تم إنقاذه
قبل أن تذهب
تيغراي على أبواب أديس أبابا.. وآبي أحمد يعلن قيادة المعارك
تيغراي على أبواب أديس أبابا.. وآبي أحمد يعلن قيادة المعارك
اكتشف المزيد