هل تخسر أفريقيا معركة تطعيم السكان ضد "كورونا"؟

كشف صندوق النقد الدولي، أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تواصل التراجع فيما يتعلق بتطعيم السكان ضد فيروس كورونا اعتباراً من منتصف شهر نوفمبر الحالي.

وأشارت البيانات إلى أنه تم تطعيم نحو 4% فقط من السكان في إفريقيا جنوب الصحراء بشكل كامل، مقارنة بنحو 1% فقط قبل ثلاثة أشهر.

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واستغرق الأمر 27 و 56 يومًا لتحقيق نفس الإنجاز في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة الأخرى والاقتصادات النامية، على التوالي.

وقال الصندوق في تقرير حديث، إنه تم الوصول إلى هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل في تطعيم 10% من السكان بحلول نهاية سبتمبر من قبل خمسة بلدان إفريقية جنوب الصحراء فقط.

ومن المتوقع أن يصل عدد قليل فقط من بلدان المنطقة إلى الهدف الذي حدده صندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي لتطعيم 40% من السكان في جميع البلدان بحلول نهاية عام 2021.

ويلقي نقص اللقاحات بثقله على توقعات النمو في المنطقة، مما يساهم في الاختلاف الخطير مع الاقتصادات المتقدمة. ومن المتوقع أن تكون منطقة إفريقيا جنوب الصحراء أبطأ منطقة نمو في العالم في عام 2021، مع مسار أقل بشكل دائم من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي يمكن أن يكون له عواقب طويلة الأمد على الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

علاوة على ذلك، ووفق صندوق النقد الدولي، فإن استمرار التأخيرات في إطلاق اللقاح يترك أفريقيا جنوب الصحراء وبقية العالم معرضة لسلالات جديدة أكثر ضراوة من الفيروس. وبالتالي، من الضروري أن يضاعف المجتمع الدولي جهوده المتضافرة لضمان توزيع الإمدادات العالمية من اللقاحات بشكل سريع وعادل.