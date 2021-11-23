"أوتدورسي" تتفاوض على صفقة ضخمة لشاحنات كهربائية مع ريفيان وفورد

تجري شركة تأجير السيارات الترفيهية أوتدورسي Outdoorsy Inc محادثات مع شركة ريفيان أوتوموتيف، وفورد موتور، لطلب بقيمة 100 مليون دولار من الشاحنات الكهربائية وسيارات الدفع الرباعي خلال السنوات القادمة لبناء أسطولها.

يأتي ذلك، فيما تستهدف أوتدورسي Outdoorsy إلى طلب ما يقرب من 1000 شاحنة ريفيان لإضافتها إلى نظامها الأساسي للمستأجرين والموظفين، وفقاً لما ذكره الرئيس التنفيذي جيف كافينز، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليها "العربية.نت".

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وتركز شركة أوتدورسي على الطبيعة والتخييم ضمن برامجها الترفيهية للعملاء.

وقال كافينز، إن تسليم الشاحنات لن يحدث حتى عام 2023 إذا قبلت ريفيان الطلب. أضاف كافينز لاحقاً في بيان أن Outdoorsy تتحدث أيضاً مع فورد حول الوفاء بجزء من طلبها.

ولم تستجب ريفيان وفورد على الفور لطلبات البريد الإلكتروني للتعليق.

يأتي ذلك، فيما قالت شركة فورد يوم الجمعة إنها تخلت عن خطط تطوير سيارة كهربائية مع ريفيان، حيث تمتلك شركة صناعة السيارات القديمة حصة 12%، وهو ما قاد أسهم ريفيان للتراجع بنحو 16% أمس الاثنين.

وقالت الشركة في إيداعات تنظيمية إن شركة ريفيان، المدرجة في بورصة ناسداك في وقت سابق من هذا الشهر، لديها حالياً 55400 طلب مسبق، وتستهدف إنتاج 1310 شاحنات أسبوعياً.

تم تأسيس Outdoorsy في أوستن بولاية تكساس في عام 2015. وشهدت طفرة في الطلب خلال الوباء، مما قاد مبيعاتها الإجمالية إلى أكثر من 1.5 مليار دولار.