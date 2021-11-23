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"بلتون المالية" توصي بشراء أسهم  4 بنوك إماراتية

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بنوك الإمارات

"بلتون المالية" توصي بشراء أسهم 4 بنوك إماراتية

مع توصية ببيع أسهم أبوظبي الأول

دبي - العربية.نت

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رفعت شركة بلتون المالية نظرتها المستقبلية لأربعة بنوك إماراتية، مع توصية بشراء أسهمها، وسط توقعات لاستفادة هذه البنوك من التعافي الاقتصادي.

وأوصت بلتون في أول تغطية لها للبنوك الإماراتية، بشراء أسهم بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي ودبي الإسلامي وأبوظبي التجاري مع توصية ببيع أسهم بنك أبوظبي الأول مع سعر مستهدف عند 16 درهما للسهم.

ووضعت بلتون أسعارا مستهدفة لسهم الإمارات دبي الوطني عند 18.8 درهم، مقابل سعر مستهدف لسهم مصرف أبوظبي الإسلامي عند 8.7 درهم.

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توقع محلل أول قطاع البنوك والمؤسسات المالية في بلتون المالية أبانوب مجدي، في مقابلة مع "العربية"، أن يكون هناك تعافي في ربحية البنوك الإماراتية خلال الفترة المقبلة، مدعوما بنمو صافي الدخل من العمليات المصرفية.

وأشار مجدي إلى أن هذا التعافي لم ينعكس على أسعار الأسهم الحالية للبنوك الأربعة، متوقعا تعافي معدل الربحية للسهم.

وتابع أن السهم الوحيد الذي حصل على توصية بالبيع هو أبوظبي الأول لأنه يتداول على مضاعف قيمة دفترية عال جدا، والذي يعكس بأكثر من النمو المتوقع في أرباح البنك.

وبين مجدي أن جودة الأصول مرضية جدا بعد أن قامت البنوك خلال العام الماضي بتكوين مخصصات ارتفعت قيمتها بنسبة 60% على أساس سنوي.

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