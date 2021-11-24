.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الهند تقترح حظر جميع العملات المشفرة الخاصة.. وتدشن هذا القانون!

  • الخط
العملات الرقمية للبنوك المركزية
العملات الرقمية للبنوك المركزية
عملات مشفرة

الهند تقترح حظر جميع العملات المشفرة الخاصة.. وتدشن هذا القانون!

يعارض البنك المركزي الهندي العملات الافتراضية الخاصة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تعد الهند مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة، والذي سيتم تقديمه إلى البرلمان في 29 نوفمبر.

وتقترح حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي مساعدة البنك المركزي في إنشاء عملة رقمية رسمية، وفقاً لوصف مشروع القانون، الذي نُشر على موقع البرلمان يوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" اقتباساً من نص مشروع القانون، والذي جاء فيه: "يسعى مشروع القانون أيضاً إلى حظر جميع العملات المشفرة الخاصة في الهند، ومع ذلك، فإنه يسمح ببعض الاستثناءات للترويج للتكنولوجيا الأساسية للعملات المشفرة واستخداماتها".

خسائر العملات المشفرة "صادمة".. 395 مليار دولار في أسبوع قصص اقتصادية عملات مشفرة خسائر العملات المشفرة "صادمة".. 395 مليار دولار في أسبوع

ولم يتم الانتهاء من محتويات مشروع القانون بعد، وفقاً لمصادر تحدثت لـ "بلومبرغ".

وكانت للهند علاقة متقلبة مع العملات المشفرة في السنوات القليلة الماضية، حيث حظرت في عام 2018 معاملات التشفير، لكن المحكمة العليا ألغت هذا التقييد في مارس 2020.

وفي الأشهر الأخيرة، كانت هناك دعوات لفرض قواعد أكثر صرامة للمعاملات في العملات الافتراضية حيث إن البيئة غير المنظمة يمكن أن تدفع المزيد من المدخرات المنزلية المحلية نحو هذه الفئة من الأصول.

فيما يعارض البنك المركزي الهندي العملات الافتراضية الخاصة وقال محافظ البنك، شاكتيكانتا داس إن البلاد بحاجة إلى مناقشات أعمق بكثير حول قضية العملات المشفرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كورونا يقترب من إتمام عامه الثاني.. انتهاء معركة اختراع اللقاح واحتدام حرب العلاج كورونا يقترب من إتمام عامه الثاني.. انتهاء معركة اختراع اللقاح واحتدام حرب العلاج
ضعاف القلوب يمتنعون.. ضعاف القلوب يمتنعون.. "العربية.نت" تستكشف وحشية السجون عبر التاريخ
الأكثر قراءة
شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا
ولادات عجيبة في مصر لأطفال بلا بطن ولا جلد وبشعر أبيض ولادات عجيبة في مصر لأطفال بلا بطن ولا جلد وبشعر أبيض
ميسي: أريد العودة ومساعدة برشلونة على النهوض ميسي: أريد العودة ومساعدة برشلونة على النهوض
دولة خليجية تدرس منح إقامة 15 عاماً لهذه الفئة من الوافدين دولة خليجية تدرس منح إقامة 15 عاماً لهذه الفئة من الوافدين
صور غريبة لداهس المارة وفيديو يغني فيه بطريقة محمد رمضان صور غريبة لداهس المارة وفيديو يغني فيه بطريقة محمد رمضان
باكستاني بجدة حاول الانتحار ببلع خليط إسمنتي.. وهكذا تم إنقاذه باكستاني بجدة حاول الانتحار ببلع خليط إسمنتي.. وهكذا تم إنقاذه
قبل أن تذهب
تيغراي على أبواب أديس أبابا.. وآبي أحمد يعلن قيادة المعارك
تيغراي على أبواب أديس أبابا.. وآبي أحمد يعلن قيادة المعارك
اكتشف المزيد